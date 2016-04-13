港报社评：李波事件定性“不幸”，盼标竿作用保“两制”--明报4月13日

中联办法律部部长王振民出席外国记者俱乐部（FCC）的活动，答覆提问时，他以「非常不幸的事（very unfortunate incident）」来形容李波事件。记忆中，这是内地体制官方人士首次对李波事件定性，虽然「事属不幸」不能解读为承认错误，但是铜锣湾书店事件历程诸多不合情理之处，官方以「不幸」来形容，起码显示当局不再扭横折曲，转向实事求是体待，这种取态使港人的感受好过一点。期望此事起到标竿作用，成为日后处理同类事件的参照。

王振民说事件不幸，官方不再扭横折曲

包括李波失踪在内的铜锣湾书店事件，内地涉港事务官员如港澳办主任王光亚，全国人大的乔晓阳、李飞等，在北京「两会」期间答覆记者提问时，最多只说到按「一国两制」安排和《基本法》规定，内地人员不能在港执法，与特首梁振英首次公开评论此事时，表示跨境执法不能接受，如出一辙，不过，他们都未触及事件性质。

王振民「事属不幸」的表述，虽然不能解读为明示或暗示事件涉及跨境执法，事实上，他答问时表明「不知道所有事实」，但是接着的「非常不幸的事无人想见到，亦无人想这类事件再发生，高兴看到李波已回港及重回正常生活」等说法，实际上传递着事件到此为止，希望以后不再发生的信息，有绕圈曲笔批评做法不正常、不合理之意。

铜锣湾书店事件涉及港人最珍视的基本权利，特别是李波突然失踪，毋须回乡证而置身内地，会否有内地人员来港跨境执法，变相「绑架」李波到内地，港人对此深切关注、深表忧虑，情况触动了港人最敏感的神经──基本权利自由是否不保了？事态也引起国际社会关注，观察着「一国两制」、《基本法》是否仍然在香港体现和落实。

李波等人突然失踪，已经使港人忐忑不安，其后他的亲笔信、与桂民海相继在电视镜头前的表白等，更使人不寒而栗，因为明明是乖离常理的事，他们被操控的斧凿痕迹甚为明显，有人（或当局）把李波等人塑造成为「带罪在身」、「咎由自取」的人，要港人接受他们的处境正常而且合理，制造施诸李波等人的做法无可挑剔的氛围。

不过，这种刻意操作根本缺乏说服力，做得愈多，港人愈害怕，因为内地发生的一些人突然被带走，家属查询无门，然后被带走者被控罪名等情况，在本港一幕一幕上演了。港人最害怕的事就在身边发生，怀疑「一国两制」是否仍然发挥盾的保护作用。这是回归第19年以来，港人首次感受到基本权利遭到侵蚀。

铜锣湾书店事件勾起港人对香港前途最深层的担忧，这些心结，本来尘封了30多年，现在因为李波等人的遭遇而撩起。事件之中除了桂民海之外，李波等人相继露面，表面上事件好像解决了，不过，事件涉及的政治整肃实质，反映「一国两制」已经起了变化。李波回港之后，表明不会继续经营书店，还呼吁仍在做的人不要再做了，因此，有理由相信他们的遭遇与出版和经营「内地禁书」有关，而且桂民海前景未明，情况与回归以来港人认知的出版自由，起了变化，即使李波等人安好，「一国两制」有没有打折扣，港人自有一把秤来衡量。

处理跨境事务，中央重申原则

无论如何，王振民以事属不幸形容李波事件，仍应解读为积极信息，因为造成「不幸」的主体，理应不是李波等人，而是使他们突然失踪的相关人等。另外，王振民说无人想这类事件再发生，并重申根据《基本法》，只有香港特区政府执法机构才可以在港执法，中央政府会按照「一国两制」、《基本法》和法治原则，处理跨境事务，王振民这些说法，有经过检讨然后重申政策，规范内地执法机构行使权力的况味。

回顾事件闹大之后，内地《环球时报》曾经撰文为「强力部门」在港执法护航，公然漠视「一国两制」和《基本法》，一时间使港人侧目；王振民重申中央处理跨境事务的依据和原则，无异于否定了这个说法，一定程度上应可释除港人疑虑。

从这个角度看来，铜锣湾事件虽然触及港人信心红线，出版禁书不再是理所当然的自由，但是事件促使港府、港人与中央惊觉若一些人或部门越轨，「一国两制」其实很脆弱，《基本法》会形同具文；因此，期望事件起到标竿作用，对往后处理同类事宜成为好先例和好经验，确保「一国两制」和《基本法》在这方面不变形、不走样。

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