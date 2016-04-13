港报社评：“50年不变”不容扭曲，制裁“港独”有法可依--文汇报4月13日

针对近来有团体提出举行「公投」决定香港前途，昨日特首梁振英指出，基本法第一条列明，香港是国家不可分离的部分，并无时限；而中英联合声明说50年不变，是指香港的资本主义制度50年不变，不是说主权50年后可以变。

香港的主权属于中国是不可讨论的事实，是不容挑战的底线。推动「公投自决」香港前途，完全是建基于偷梁换柱、误导港人的伪命题，已经超越言论自由的范畴，而是实质的违宪违法的行动，必须受到法律的制裁。扞卫国家对香港的主权，遏止「港独」行动变本加厉，避免酿成不可收拾的灾祸，特区政府不仅要讲历史、讲文化，更要讲是非、讲法律。

香港属于中国的一部分，这是亘古不变的事实。国家宪法和香港基本法均明确规定，香港是国家不可分离的部分，这是没有任何时限的。而基本法和中英联合声明中所提到的「50年不变」，只是意味着2047年之前，香港的资本主义制度和生活方式不需要变、不应该变；如果2047年后要检讨，也只是检讨香港实行的制度和生活方式，绝不是检讨香港是否中国的一部分。香港的主权属于中国，2047年之后不会改变，这是宪制的规定，亦是13亿中国人民的共同意志。

在上世纪80年代初，中英开始对香港回归问题谈判，英方曾抛出「主权换治权」的议题，但在邓小平领导下的中央政府断然拒绝，邓小平毫不含糊地指出：「中国在这个问题上没有回旋余地。坦率地讲，主权不是一个可以讨论的问题。」历史事实很清楚，香港的主权属于中国，是不容妥协的原则问题。香港从来没有寻求过脱离祖国，谋求成为完全独立的政治实体。

如今本港有个别激进组织竟然奢言，关注2047年香港的「二次前途」问题，鼓吹「公投自决」前途，这是歪曲基本法有关「50年不变」的含义，企图误导港人，为推动「港独」、分裂国家制造藉口。

事实上，目前本港鼓吹、推动「港独」的激进组织，已非口头说说、发表文章而已，而是发展到组织政党、计划参选立法会、策划推动「公投自决」的实质行动。有新成立的「港独」政党自认是「革命党」，试图进行公司注册，更扬言不排除使用暴力推动「港独」，这些行动明显逾越言论自由的范围，是危害国家安全的实质行动，已经违反《刑事罪行条例》中的「叛逆」和「煽动意图」罪。

根据法例，违反叛逆罪一经定罪最高可被判终身监禁；而任何人作出具煽动意图的行为，首次被定罪最高可被罚款5000元及监禁2年，其后定罪可处监禁3年。由此可见，约束、限制「港独」言行在香港依法有据，即使维护国家安全的基本法23条仍未立法，但绝不意味特区政府对「港独」行动束手无策，任由「港独」无法无天，胡作非为。

国家安全、主权和领土完整是国家生存和发展最基本、最重要的前提，维护国家安全、主权是国家的头等大事，世界各国包括英美在内，都制定专门的国家安全法，或透过刑法，严厉打击分裂国家、危害国家安全的行为。香港作为中国的一个特别行政区，特区政府依法维护国家主权及领土完整义不容辞，责无旁贷，不仅要向年轻人讲清楚香港主权属于国家的历史和现实，更要让年轻人明辨是非，明白「港独」触犯法律，意味着流血和灾难，必须坚决与「港独」划清界线。

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