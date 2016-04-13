港报社评：私人机来港难须尽速改善--星岛日报4月13日

民航处上月实施上网预约商务私人飞机升降时段新系统，出现大混乱，近期点击虽稍回落，但仍问题多多，预约时段困难重重，把不少企业高层「赶」去珠三角其他机场，削弱香港国际商业枢纽功能和损害声誉，已经引起政府高层关注。民航处须正视这问题，亡羊补牢，尽速针对种种缺点作出改善，尽量满足需求。 本港机场繁忙程度位居全球前列，升降时段极为珍贵，小型商务及私人飞机的升降时段编配一直受限，不过以往做法反而灵活度较高，申请到升降时段的机会可达七成半。 新安排采用全电脑化网上预约，民航处认为可令升降时段达到更佳使用率，可是实际运作却弄巧反拙，初时申请成功率只得三成，后来改为需用密码登入，成功率亦只得五成，远低于旧安排，有商业私人飞机公司指有五成客人被逼转往澳门、珠海和深圳机场。 霸位恶性循环浪费资源 出现这个现象有不同原因，有业界中人怀疑当中有人霸占时段后转售图利；此外，在「档期难求」下，部分商务飞机公司就算没有转售图利的打算，都尽量霸多几个时段，宁愿到时没客时放弃，总胜于有客时却申请不到时段。这些忧虑和盘算，导致多了公司霸位，结果就令空档更加难求，形成恶性循环。 虽然这些公司最后会释放出用不上的空档，予其他公司填补，但是，因临时才通知，对客人极为不方便，而且飞机每次航程一升一降，涉及两个机场，当本港机场在非常紧逼的时间发现可以腾出空档，对方机场的相应升降时段却可能已经预约一空，无法成行。 况且，使用私人飞机和包租商务飞机者，往往是巨富和巨企高层，这些高层飞往海外谈生意，多是一次公干去几个地方，每处逗留短时间就飞走，行程非常紧密，故此一早就要编定时间，如取不到空降时段，就只好改往别处，不会因为本港机场临时腾出升降空档再改变行程。这问题导致不少企业高层的飞机须临时转飞他地，连盖兹都曾受此苦。 勿赶走「财神」保商业枢纽 现时欧美和内地巨企高层，使用私人飞机或包租商务飞机，节省交通时间，日益频繁，香港作为中外企业的交接点，本可迎来大量商机，可惜因民航处管理不善，让不少「财神」溜走。 面对上述种种问题，民航处应积极谋求解决方法，效法其他机场的安排，例如位近蒙地卡罗的法国尼斯蔚海岸机场，泊位不足，私人飞机可即降即飞，藉此提高有限泊位的使用效率，本港可依此弹性处理私人飞机的升降时段，设法提升现有空域和跑道的使用效率。 现时霸占时段不用的公司，浪费机场宝贵资源却毋须付甚么代价，民航处应该对经常这样做的公司作出处分，例如降低其使用优次，不准其申请繁忙时段；还可以推行候补机制，确保空档物尽其用，巩固本港国际商业枢纽地位。