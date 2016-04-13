芝加哥期市：大豆期货触及八个月高位，小麦因供应压力而下跌

---------------------------0051GMT------------------------------------ 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 450.25 -2.25 -0.50% -2.17% 465.49 36 CBOT玉米 363.75 1.00 +0.28% +0.41% 362.73 56 CBOT大豆 938.75 2.50 +0.27% +2.40% 899.39 79 CBOT稻米 $9.79 $0.00 +0.00% -1.66% $10.22 38 美国原油 $41.61 -$0.56 -1.33% +3.10% $38.27 69 汇率 欧元/美元 $1.138 -$0.003 -0.24% -0.18% 美元/澳元 0.7673 0.008 +1.04% +1.63% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/徐文焰；审校 杜明霞/白云/张涛)