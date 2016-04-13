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货币新闻 | 2016年 4月 13日 星期三 09:44 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及八个月高位，小麦因供应压力而下跌

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日         30日   RSI
                                                   涨跌%      移动均值
    CBOT小麦       　    450.25  -2.25    -0.50%   -2.17%       465.49  36
    CBOT玉米             363.75   1.00    +0.28%   +0.41%       362.73  56
    CBOT大豆             938.75   2.50    +0.27%   +2.40%       899.39  79
    CBOT稻米              $9.79  $0.00    +0.00%   -1.66%       $10.22  38
    美国原油             $41.61 -$0.56    -1.33%   +3.10%       $38.27  69
    汇率 
    欧元/美元           $1.138 -$0.003    -0.24%   -0.18%
    美元/澳元            0.7673  0.008    +1.04%   +1.63%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/徐文焰；审校 杜明霞/白云/张涛)

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