《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月13日

4月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7548港元 ) 美股道琼工业指数周二收高164.84,或0.94%,报17721.25点.因受助于油价上涨带动能源股急升，财报季开锣，投资者逢低吸纳股票。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 121.610 3.13 39369 9.431 3.07 中国铝业 8.660 0.70 7401 2.686 0.61 中国移动 55.580 0.91 119912 86.202 0.29 中国人寿 11.880 1.37 261097 18.425 0.91 中石油 66.090 3.49 45348 5.125 3.12 中石化 67.700 2.10 26374 5.250 1.74 汇丰控股 <HSBC.K 30.230 1.24 2842135 46.886 2.04 中电信 54.200 1.42 6536 4.203 0.07 中国联通 12.850 -0.16 76245 9.965 1.17 兖州煤业 5.860 4.64 11760 4.544 0.76 华能国际 36.520 1.44 15639 7.080 0.43 南方航空 32.710 -1.92 3464 5.073 -0.13 东方航空 28.600 -1.00 3361 4.436 0.36 中芯国际 4.400 1.15 1100 0.682 0.36 （完）