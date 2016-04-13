《路透晚报》--4月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：需求回暖3月进出口远超预期，边际改善势头将延续

受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅远超市场预期，创下13个月新高；而进口同比跌幅也大幅缩窄，在大宗商品价格回升和国内投资加速带动下，由补库存周期推动的进口复苏有望延续。

--路透调查：中国2016年经济增速料放缓至6.5%，更多支撑政策可期

一项路透调查显示，今年中国经济增速料放缓至6.5%，低于2015年6.9%的增速，创1990年以来最低，令中国政府面临推出更多政策支持的压力。

--中国经济：以营改增扩大有效投资，防止新上落后和过剩产能项目--总理

中国国务院总理李克强指出，当前经济运行中的积极变化增多，但基础并不稳固，要借助全面实施营改增，调动企业积极性，扩大设备更新、技术改造等有效投资。

--中国经济：一季度经济实现“开门红”有支撑，预计全年物价温和上涨--发改委

中国国家发改委新闻发言人赵辰昕表示，中国经济指标在3月中旬和下旬延续了向好的方向，积极因素进一步增加，一季度经济实现“开门红”是有充足依据和充分支撑的。

--中国数据：3月实际FDI增速7.8%创七个月新高，一季度增4.5%--商务部

中国商务部公布，3月全国实际使用外资金额（FDI）823. 4亿元人民币（折129亿美元），同比增速7.8%创七个月新高；一季度FDI则同比增长4.5%。

--全球经济：中国经济转型将给全球贸易造成沉重负担--IMF

国际货币基金组织(IMF)表示，中国经济放缓的程度或许没有最初担心的那么严重，但该国经济从投资导向型增长模式进行“重大”转型，仍将对全球贸易产生强烈影响。

--香港经济：政府就发展贸易单一窗口报关展开谘询，拟2024年前全面实施

香港政府就拟发展贸易＂单一窗口＂发表谘询文件，冀通过建立单一资讯科技平台，让进出口商一站式向政府提交报关及清关文件，以提高进出口效率，维持香港在货物贸易方面的竞争力及物流枢纽的角色。

【金融】

--中国金融：央行就MLF向银行询量，利率与上次实际操作水平相同--消息

两位消息人士透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，各期限利率与上次（2月）实际操作利率相同；而此次MLF询量利率较上月询量水平高出25个基点(bp)。

--中国金融：监管机构或降低QFII投资额度，因需求减弱--消息

两名熟知事况的消息人士表示，若一合格境外机构(QFII)在取得投资额度后一年内使用率未达到60-70%，则中国外汇监管机构可能缩减其投资额度。

--中国金融：国开行称扶贫金融事业部上报待批，今年拟发扶贫贷款1,500亿

中国国家开发银行称，该行扶贫金融事业部已经筹备完成，正上报待批；未来五年，国开行将为脱贫攻坚提供1.5万亿元人民币融资支持；其中，2016年发放扶贫开发贷款1,500亿元。

--《焦点》中资银行加速扩张澳洲市场地盘，监管机构感到不安

中资银行大力开拓澳洲市场，向中国在澳洲快速成长的地产和企业投资提供融资，这引发了澳洲监管机构警告称，国外银行的快速扩张是一潜在的系统性威胁。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元七天逆回购，单日净投放100亿

中国央行公开市场今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净投放100亿元。

--中国债市：天津、河北等15个省市确定为地方国库现金管理试点地区

中国财政部发布通知称，为进一步扩大地方国库现金管理试点范围，促进地方国库现金管理工作规范有序开展，确定天津、河北等15个省(区、市)为2016年地方国库现金管理试点地区。

--新债招标：中国五年国债中标利率2.58%，远高于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的330亿元人民币五 年期固息国债，中标利率2.58%，远高于此前2.51%的市场预测均值。

--《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.34%和3.97%

中国国家开发银行将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，随着经济回暖预期渐强，债市一级和二级均承压。机构情绪不佳，预计明日两期债定位将高于二级，收益率预测均值分别为3.34%和3.97%。

--中国货币市场：资金供给进一步收缩，缴税及MLF将到期加剧谨慎心态

中国银行间市场主要回购利率略升，资金供给进一步收缩。季度缴税逐步进入高峰期，加之下周逾5,000亿元人民币的中期借贷便利（MLF）将到期，更加剧市场谨慎心态，大行等主力机构出钱意愿偏淡。

--中国债市动态：现券弱势加剧国债期货同步大跌，贸易数据回暖意打压市场情绪

中国银行间债市早盘现券弱势加剧，国债期货同步大跌。交易员称，今日公布的贸易数据超预期向好，经济改善得到进一步验证，对疲弱市况再次施压，现券抛盘加重，国开债长端品种收益率涨幅明显。

--中国信用债：东北特殊钢集团8亿元中票未能按期付息，系列性违约延续

已发布过风险提示的中国东北特殊钢集团确认，其发行的一期规模8亿元人民币的中期票据，未能按期于当日偿付利息，该公司多期债券系列性违约延续。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收跌，3月贸易数据优于预期但影响短暂

人民币兑美元即期小幅收跌，中间价则连三日小升。交易员称，人民币中间价继续根据隔夜美元指数表现小幅修正，即期汇价跟随中间价小幅调整，但汇价接近6.45元前期高点，部分客盘认为人民币继续升值空间有限，购汇需求快速上升。

--《焦点》台湾央行扬弃汇市作价收盘陋习，市场惊喜但仍先观望

台湾央行近期在汇市收盘之际罕见未入市做价促贬台币，扬弃了市场诟病已久、操纵收盘价的“恶习”。此举令市场惊喜的同时，亦引发热烈讨论，市场人士多认为，央行终于意识到做收盘价对市场一点好处都没有，把手拿开更有利市场的透明度。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升1.4%至逾三个月新高，煤炭有色等周期股领涨

中国股市沪综指收升1.4%，创下逾三个月收盘新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，国内外大宗商品价格上扬，刺激钢铁、煤炭、有色等相关周期股大涨，再加上券商等权重股的反弹配合，大盘放量上扬，尾市涨幅有所缩减。

--《焦点》人民币黄金定盘价4月19日推出，18家机构参与制定--消息

一名消息人士表示，中国的主要银行、金矿商、以及全球最大珠宝零售商--周大福，将是18家参与制定中国新推出的人民币黄金定盘价成员之一，两家外资银行也将参与。人民币黄金定盘价将在4月19日推出，这是中国朝成为金价制定者迈出的最大一步。

--《焦点》中国钢铁产能过剩冰冻三尺非一日之寒，化解寒冰非一日之暖

中国正面临越来越大的国际压力，要求化解钢铁供应过剩问题。因为随着中国钢铁向国际市场的大量溢出，陷入困境的海外钢铁生产商面临关停的风险。

--中国国企：央企整合横向互动，国投公司和中国海运交换持股

央企改革在不同的控股主体之间进入横向整合，继中国海运（集团）总公司旗下中海集运部分股权去年年底划至国家开发投资公司（国投公司）后，国投公司旗下国投电力、国投新集公告，国投公司拟将控制的部分股权无偿划转至中国海运，公告称此举乃为推进央企间的战略合作。

--中国个股：辽宁成大修改定向增发方案，富邦人寿因政策原因退出认购

中国综合型企业--辽宁成大股份有限公司公告称，拟修改其2月公布的定向增发方案，原先承诺认购的台湾富邦人寿保险因政策原因退出该增发计划。

--中国个股：彩虹股份提高定增融资额上限至230亿元，拟投8.6代液晶项目

中国彩虹显示器件股份有限公司公告称，调整去年10月公布的定向增发方案，拟将此次增发筹资的上限由70亿元人民币提高至230亿元，募资增加部分将投向建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目。

--中国航空：公务机未来五年潜在需求达2,320架，价值超4,600亿元--报告

中国民生金融租赁公司与胡润研究院最新报告指出，如果算上隐形财富，中国大陆未来五年有潜力购买公务机的人数将达1,850人，购置公务机需求将达2,320架，价值将超过4,600亿元人民币。

--企业并购：上海家化谈判洽购婴儿用品制造商Tommee Tippee--报导

据Sky News报导，中国日用化学品生产商上海家化联合股份有限公司已处于深入谈判阶段，拟以近3亿英镑(4.28亿美元)收购婴儿用品制造企业Tommee Tippee。 （完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)