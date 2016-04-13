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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 09:49 BJT

金属期市：伦铜创六日高点，上海期锌触及涨停

沪锌 追随伦敦市场强劲涨势，也明确突破200日移动均线，引发追踪动能的基金买盘。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，联储的利率决议将取决于经济的表现。

美国原油期货价格在周三亚洲盘初下跌，因获利了结和对美国原油库存增加的担忧，盖过了俄罗斯和沙特已经达成冻产协议这个乐观消息的影响。

国际货币基金组织(IMF)周二在一年内第四次下调了全球经济增长预估，对英国可能脱离欧盟的政治孤立主义风险发出警告，并提醒经济不平衡状况加剧。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 于春红)

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