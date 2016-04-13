台湾汇市：台币兑美元盘初未脱区间走势，外商小汇入影响有限

路透台北4月13日 - 台币兑美元 周三盘初小升，但未脱上日区间。汇银人士指出，今日韩国金融市场休市，台币维持了近期清淡的交投，外商料小幅净汇入，实质买卖盘并不踊跃。

汇银人士说，目前仅见少数外商银进出市场，料是小幅净汇入，对盘势影响不大。

〞这个僵化的行情，应该很少人做啦，〞一位大型商银交易员说。

他们认为，近期国际美元未见明确方向，各方交投意愿不高，估计可能要等到4月底包括欧洲和美国的货币政策机构开会，国际美元才会有新的方向出来。

韩国金融市场今日因公共假期休市，周四将恢复正常交易。

今日台币实质交易区间在32.325-32.374，上日实质交易区间在32.320-32.389。

本地时间10:36，台股加权指数 则涨1.27%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差不多；目前一个月美元/台币远汇 报32.260/32.290，上日收在32.280。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.330-32.380

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