台湾债市：10年增额公债殖利率较预估高，台股涨且无利多气氛偏谨慎

路透台北4月13日 - 台湾10年期105/4R增额公债 周三首天发行前交易殖利率较市场预期高；交易员指出，随着美债殖利率走扬、台股上涨及短线暂无利多消息刺激，市场气氛偏谨慎，致其殖利率较市场预估为高。

他们表示，目前市场气氛偏向谨慎、保守，大家心态都比较偏向空方，早盘五年期 及10年公债原始公债 殖利率续呈上扬格局，但市场重心已移转到10年期增额公债发行前交易上。

〞K啊、K啊，一大早就有人进来猛力K R券，但空方气焰应该不会太嚣张，因为空方盘中会出来获利了结。〞一位大型公股银行主管说。

他们指出，短线观察重点在殖利率走高后，买盘力道强劲与否，料在殖利率往上至0.86%-0.88%才会有买盘进场。

一位大型证券商交易员说，〞一开盘我就去放空了，预估利率应该还会上去一点点，但0.87%以上应该有人愿意出来接。〞

105/4R发行前交易殖利率早盘成交高/低点分别在0.8700%及0.8466%，成交80亿台币。

本地时间11:00，五年券105/5期 持平至0.5430%，成交11.5亿台币；10年券105/4 殖利率涨0.77基点至0.8520%，成交13.5亿台币；至于台股加权指数 则涨1.32%。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.84-0.88%；105/5区间则为0.52-0.56%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格下跌，因油价和股市上涨导致公债需求减弱

--《综述》美国进口价格涨幅不及预期，石油产品成本提高