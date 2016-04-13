《汇市简讯》美元/日圆缓慢上行，日股上涨予以提振

0159GMT * 日经指数今天继续反弹势头，现涨2.2% * 日经指数站上16,000点关口，有传闻称日本官方基金可能买入 * 日股上涨支撑美元兑日圆升至108.82，稍早低见108.52 * 一目均衡小时线转换线上行，目前切入位在108.63 * 一目均衡小时线云区在108.05-36下方，下行的100小时移动均线切入位在108.37，基 准线在108.35 * 阻力位在109.00，该点位今日有6.6亿美元期权到期，上方挂有停止单 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)