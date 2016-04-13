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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 10:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆缓慢上行，日股上涨予以提振

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    * 日经指数今天继续反弹势头，现涨2.2%
    * 日经指数站上16,000点关口，有传闻称日本官方基金可能买入
    * 日股上涨支撑美元兑日圆升至108.82，稍早低见108.52
    * 一目均衡小时线转换线上行，目前切入位在108.63
    * 一目均衡小时线云区在108.05-36下方，下行的100小时移动均线切入位在108.37，基
准线在108.35
    * 阻力位在109.00，该点位今日有6.6亿美元期权到期，上方挂有停止单
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)

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