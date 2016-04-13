台湾货币市场：短率持稳既有区间低位，银行急寻销钱管道惟资金需求低迷

* 短率持稳既有区间低位 * 银行普遍急寻销钱管道 * 短票与RP利率大致持平 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周三持稳既有区间低位。资金调度人士表示，目前整体资金情势延续 旬初以来宽松偏滥基调，资金满满令银行急寻销钱管道，惟资金需求低迷，短率持续徘徊低档。 他们指出，由于央行冲销市场游资的态度并不积极，带动便宜资金满溢，有拆出方银行为有效去化资金拼 命打电话探询资金需求，资金多但需求不振令短率续贴紧低位。 〞一早就来排队等央行代收，不然怎办，钱都销不掉。〞一位大型银行交易员说。 此外，台湾央行周三宣布300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.442%，标售结果符合市场预估的0 .440%上下。此次高标为0.447%则稍低于上月的0.45%。 本地时间14:21 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.310 32.382 台湾加权股价指数<.TWII 8,652.08 8,531.18 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.330% **短票利率持于低位** 短票部分，大型票券商交易员表示，目前整体市场资金情势偏松，而发票量仍旧偏少，客户端大多提前一 天框好票源，带动短票利率靠向区间低位，预计周五发票量才会明显增加，以市场多钱状况来看，相信也是一 下子就框售完。 他们指出，现在30天期自保短票利率已来到0.30%的关键价位，要进一步突破有其难度，暂先等待交投全 面落在0.30%，再试图往下调降，目前客户端尚难接受低于0.30%的跨月短票利率，尤其是大行库。 “现在钱满为患，但短票利率再往下需要大环境配合。”一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.30-0.31%，区间低位成交比重较上日 增加，至于月内短票则主要成交仍在0.28-0.30%。 今日中央银行定存单到期4,886.5亿台币，发行金额稍晚央行才会公布。本周央行定存单到期总额1兆9,50 2亿台币，本周的到期情况分别为：周四1,665.2亿及周五5,800亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.314%，前日0.318%； 上日区间0.28%-0.33%，前日是0.28%-0.33%，成交量56.16亿台币，前日在36.37亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为369亿台币，累积超额准备2,319亿台币、加计前期1%的 超额准备为4,555亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日投信端资金宽裕依旧，但多钱情况已不如上日，致RP 利率维持在原有区间不变。 他们指出，今日交投较显淡静，成交以到期续作为主，RP利率也大致持平上日，毕竟自央行3月底降息以来 ，RP利率已调降3-4个基点，再往下调并不容易，除非央行释出进一步利多消息激励。 〞拆款利率下不去，RP利率就大概这样了。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%；短天期及一个月天期公司债附买 回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持平不变；短天期公债附买回利率主要在0.23-0.2 6%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) (审校 曾祥进)