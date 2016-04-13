日本数据：3月M3货币供应额较上年同期增长2.6%--央行

路透东京4月13日 - 日本央行周三公布，日本3月M3货币供应额较上 年同期增长2.6%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)： 3月 2月 1月 上年3月 M2 +3.2 +3.2* +3.2 +3.6 M3 +2.6 +2.6* +2.6 +3.0 广义流动性 +3.2 +3.6* +3.8* +3.7 注：* 为修正值。 参看完整图表，请浏览日本央行网站：(here)(完) (编译 李爽 审校 张若琪)