日本数据：3月M3货币供应额较上年同期增长2.6%--央行

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京4月13日 - 日本央行周三公布，日本3月M3货币供应额较上 年同期增长2.6%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)： 3月 2月 1月 上年3月 M2 +3.2 +3.2* +3.2 +3.6 M3 +2.6 +2.6* +2.6 +3.0 广义流动性 +3.2 +3.6* +3.8* +3.7 注：* 为修正值。 参看完整图表，请浏览日本央行网站：(here)(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
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