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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 10:19 BJT

日本数据：3月M3货币供应额较上年同期增长2.6%--央行

路透东京4月13日 - 日本央行周三公布，日本3月M3货币供应额较上
年同期增长2.6%。
    
    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分
前值可能已修正)：
    
                  3月     2月    1月  上年3月
    M2           +3.2    +3.2*   +3.2    +3.6
    M3           +2.6    +2.6*   +2.6    +3.0
    广义流动性   +3.2    +3.6*   +3.8*   +3.7
    
    注：* 为修正值。
    
    参看完整图表，请浏览日本央行网站：(here)(完)
  
 (编译 李爽  审校 张若琪)

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