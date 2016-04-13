日本股市：日经指数早盘升至一周半新高，日圆走软带动风险意愿回升

美股周二受能源类股买盘提振走高，因油价上涨；但亚洲早盘油价受获利盘打压下跌。0207GMT，布兰特原油 跌0.27美元至每桶44.32美元；上日曾触及四个月高点。

随着风险人气回暖，银行类股飙涨，三菱UFJ金融集团 大涨4.7%，瑞穗金融集团 上扬3.3%。

但交易员称，这种逢低买盘推动的涨势可能不会长久，因投资者仍担心汇市的震荡。

“现在最不确定的是外汇市场，这段时间日股可能会受汇市影响，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

出口类股也吸引了买盘，丰田汽车 涨2.1%，本田汽车 涨2.9%，Panasonic Corp 涨2.5%。