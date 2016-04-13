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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 10:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上扬，之前中国公布出口数据

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    * 澳元/美元涨至0.7717，之前中国公布贸易数据，市场反应正面
    * 出口数据优于预期，令人关注
    * 大宗商品表现强劲，且对中国经济看法更加乐观，支撑澳元
    * 新兴市场资产回升，也支撑澳元兑其他风险货币
    * 澳元/美元阻力位在3月31日趋势高位0.7723
    * 若站上0.7725，则上看2015年6月高位0.7849
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张荻)

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