《汇市简讯》澳元/美元上扬，之前中国公布出口数据

0239GMT * 澳元/美元涨至0.7717，之前中国公布贸易数据，市场反应正面 * 出口数据优于预期，令人关注 * 大宗商品表现强劲，且对中国经济看法更加乐观，支撑澳元 * 新兴市场资产回升，也支撑澳元兑其他风险货币 * 澳元/美元阻力位在3月31日趋势高位0.7723 * 若站上0.7725，则上看2015年6月高位0.7849 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张荻)