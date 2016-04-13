《汇市简讯》美元指数在亚洲盘上涨，但趋势偏向下行

* 美元指数在亚洲市场涨0.2%，欧元兑澳元和新西兰元走软

* 股市上扬，E-迷你标普500指数期货升0.25%，日经指数劲扬2.6%，沪综指涨1.3%，但美国原油下滑0.8%

* 技术面仍为负面，20日波林格区间以及5日、10日和20日移动均线下移