《汇市简讯》美元指数在亚洲盘上涨，但趋势偏向下行

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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* 美元指数在亚洲市场涨0.2%，欧元兑澳元和新西兰元走软
* 股市上扬，E-迷你标普500指数期货升0.25%，日经指数劲扬2.6%，沪综指涨1.3%，但美国原油下滑0.8%
* 技术面仍为负面，20日波林格区间以及5日、10日和20日移动均线下移
* 动能指标显示中性，关注是否能收在10月低点93.80下方
* 该点位少有支撑，之后下看8月低点92.62
* 技术图： reut.rs/1qnBxpv
(完)
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