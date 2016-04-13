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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--4月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    4月14日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                          3月        增加2   增加0.03
             全职就业人数(万人)                                   --    增加1.59
             就业参与率                                         65.0%      64.9%
             失业率                                              5.9%       5.8%
    0300 新西兰公债海外持有比例                      3月         --        64.7%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 3月         --        -0.6%
                            (较上年同期)                         --        -4.6%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        3月终值       +0.2%      +0.2%
                                  (较上年同期)                  -0.2%      -0.2%
               消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                 +2.0%      +2.0%
                                       (较上年同期)             -0.3%      -0.3%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    3月终值      +1.2%      +0.2%
                                       (较上年同期)             -0.1%      -0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       +1.6%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   +1.0%      +0.8%
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        53.4
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        51.4
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --        38.6
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     4月          --        33.3
    1100 英国央行利率决定                            4月        0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果         4月        0-9-0      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    1230 加拿大新屋价格指数                          2月        +0.1%       +0.1%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月        +0.2%       -0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.1%       +1.0%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.3%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.3%       +2.3%
             每周平均实质所得(较前月)                             --        -0.5%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           4月9日当周        27         26.7
                 四周均值(万人)                                   --       26.675
                 续请失业金人数(万人)           4月2日当周       218.3      219.1
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 3月          --        +0.2%
    2300 韩国失业率                                  3月          --         4.1%   
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值    预估值
    
    4月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                           4月       -4.0%       --    
    0200 中国进出口贸易数据(亿美元)                   3月   顺差298.57         
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      3月终值      +0.8%     +0.7%   
                                 (较上年同期)                   -0.1%     -0.1%   
    0900 欧元区工业生产(较前月)                      2月     　 -0.8%     -0.7%   
                       (较上年同期)                         　  +0.8%     +1.2%   
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周     　 520.2    　--    
                抵押贷款再融资指数                           　2122.0      --    
                30年期抵押贷款利率                              3.82%  　  --    
    1200 新西兰制造业表现指数(PMI)                   3月         54.7    　 --    
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 3月        -0.1%     +0.3%   
                                        (较前月)                -0.1%     +0.2%   
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                     +1.0%     +1.3%   
                               (较前月)                         -0.1%     +0.1%   
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)               +0.9%       --    
                                      (较前月)                   持平       --    
    1230 美国零售销售(较前月)                        3月        -0.3%     +0.1%   
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.2%     +0.4%   
    1400 美国企业库存(较前月)                        2月        -0.1%     -0.1%  
    1400 加拿大央行利率决定                           --         0.5%      0.5%  
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月         55.5       --   
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     4月         53.7       --   
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            3月         正42      正50  
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周     -11,753       --  
         外资投资日本股票(亿日圆)                              +1,465       --  (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 于春红／王洋; 审校 白云)

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