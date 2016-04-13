主要国家经济指标预测--4月14日****

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加2 增加0.03 全职就业人数(万人) -- 增加1.59 就业参与率 65.0% 64.9% 失业率 5.9% 5.8% 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 64.7% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- -4.6% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +2.0% +2.0% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) +1.6% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.8% 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 53.4 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 51.4 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 38.6 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 33.3 1100 英国央行利率决定 4月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1230 加拿大新屋价格指数 2月 +0.1% +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月9日当周 27 26.7 四周均值(万人) -- 26.675 续请失业金人数(万人) 4月2日当周 218.3 219.1 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 -- +0.2% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -4.0% -- 0200 中国进出口贸易数据(亿美元) 3月 顺差298.57 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +0.8% +0.7% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -0.8% -0.7% (较上年同期) +0.8% +1.2% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 520.2 -- 抵押贷款再融资指数 2122.0 -- 30年期抵押贷款利率 3.82% -- 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 54.7 -- 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 3月 -0.1% +0.3% (较前月) -0.1% +0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.0% +1.3% (较前月) -0.1% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.9% -- (较前月) 持平 -- 1230 美国零售销售(较前月) 3月 -0.3% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 2月 -0.1% -0.1% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.5% 0.5% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 55.5 -- 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 53.7 -- 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正42 正50 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -11,753 -- 外资投资日本股票(亿日圆) +1,465 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红／王洋; 审校 白云)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。