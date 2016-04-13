主要国家经济指标预测--4月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加2 增加0.03 全职就业人数(万人) -- 增加1.59 就业参与率 65.0% 64.9% 失业率 5.9% 5.8% 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 64.7% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- -4.6% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +2.0% +2.0% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) +1.6% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.8% 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 53.4 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 51.4 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 38.6 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 33.3 1100 英国央行利率决定 4月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1230 加拿大新屋价格指数 2月 +0.1% +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月9日当周 27 26.7 四周均值(万人) -- 26.675 续请失业金人数(万人) 4月2日当周 218.3 219.1 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 -- +0.2% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -4.0% -- 0200 中国进出口贸易数据(亿美元) 3月 顺差298.57 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +0.8% +0.7% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -0.8% -0.7% (较上年同期) +0.8% +1.2% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 520.2 -- 抵押贷款再融资指数 2122.0 -- 30年期抵押贷款利率 3.82% -- 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 54.7 -- 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 3月 -0.1% +0.3% (较前月) -0.1% +0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.0% +1.3% (较前月) -0.1% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.9% -- (较前月) 持平 -- 1230 美国零售销售(较前月) 3月 -0.3% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 2月 -0.1% -0.1% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.5% 0.5% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 55.5 -- 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 53.7 -- 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正42 正50 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -11,753 -- 外资投资日本股票(亿日圆) +1,465 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红／王洋; 审校 白云)