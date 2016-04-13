澳新汇市：澳新货币接近10个月高点，受中国数据和商品价格反弹提振

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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中国公布3月出口同比跳升11.5%之后，缓解了有关中国经济的疑虑，澳元在该数据公布之后小幅上涨。
铁矿石价格涨近5%，澳元也已受到这一因素的提振；铁矿石是澳洲主要出口创汇产品。
澳元人气也受到日圆回落的影响。
澳元兑日圆 升至83.90日圆，周二跳升1.7%，上日接近83的关键阻力失守之后，迫使投资人回补空头。澳元兑日圆自上周触及低点以来已上涨3日圆。
新西兰元兑日圆 涨至75.50日圆，几天来上涨近3%。
澳新货币兑欧元均上涨。欧元兑澳元 下跌至三周低点1.4735。
新西兰元兑美元 涨至0.6945美元，上日为0.6852。阻力位料在0.6970左右。(完)
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(编译 汪红英/李婷仪 审校 高琦/于春红)
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