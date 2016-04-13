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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 11:09 BJT

《全球汇市》日圆涨势暂歇，油价跳涨激励商品货币上扬

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1368  1.1384  -0.14  +4.68  1.0860
    美元/日圆            108.82  108.53  +0.27  -9.54  120.30
    欧元/日圆         123.71  123.54  +0.14  -5.18  130.47
    美元/瑞郎            0.9566  0.9546  +0.21  -4.51  1.0018
    英镑/美元            1.4264  1.4273  -0.06  -3.22  1.4738
    美元/加元            1.2757  1.2759  -0.02  -7.82  1.3839
    澳元/美元            0.7705  0.7683  +0.29  +5.91  0.7275
    新西兰元/美元        0.6946  0.6920  +0.38  +1.77  0.6825
    澳元/日圆         83.870  83.380  +0.59  -4.28  87.620
    新西兰元/日圆     75.610  75.140  +0.63  -7.77  81.980
    英镑/日圆         155.27  154.92  +0.23 -12.39  177.22
    澳元/新西兰元     1.1090  1.1090  +0.00  +3.99  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 白云/汪红英/李春喜/刘秀红；审校 张荻/张涛/杜明霞/蔡美珍)

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