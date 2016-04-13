《全球汇市》日圆涨势暂歇，油价跳涨激励商品货币上扬

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1368 1.1384 -0.14 +4.68 1.0860 美元/日圆 108.82 108.53 +0.27 -9.54 120.30 欧元/日圆 123.71 123.54 +0.14 -5.18 130.47 美元/瑞郎 0.9566 0.9546 +0.21 -4.51 1.0018 英镑/美元 1.4264 1.4273 -0.06 -3.22 1.4738 美元/加元 1.2757 1.2759 -0.02 -7.82 1.3839 澳元/美元 0.7705 0.7683 +0.29 +5.91 0.7275 新西兰元/美元 0.6946 0.6920 +0.38 +1.77 0.6825 澳元/日圆 83.870 83.380 +0.59 -4.28 87.620 新西兰元/日圆 75.610 75.140 +0.63 -7.77 81.980 英镑/日圆 155.27 154.92 +0.23 -12.39 177.22 澳元/新西兰元 1.1090 1.1090 +0.00 +3.99 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/汪红英/李春喜/刘秀红；审校 张荻/张涛/杜明霞/蔡美珍)
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