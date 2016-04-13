更新版 1-日本经济：央行审议委员原田泰称，消费支出不像数据显现的那样疲弱

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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但这迄未成为现实，让央行不得不在1月祭出负利率，以使通胀加速朝向其2%的目标迈进。
此举未能阻止日圆飙涨，日圆升值会压低进口成本。一些交易商指出，这种事实正支撑着日本央行未来几个月可能加码刺激的预期。
原田泰表示，从需求面衡量消费者支出的日本家庭支出调查，降幅比从供应面评估支出的政府估计要来得大，且波动也更剧烈。
他指出，供应面的数据显示，消费下降的速度较温和，那对经济情势的描述可能较准确。
原田泰强调，他仍认为消费者支出欲振乏力，他对就业市场和薪资的改善未进一步提振消费者支出感到担心。(完) (编译 高琦/王颖/张若琪 审校 张明钧/李爽)
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