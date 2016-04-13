更新版 1-日本经济：央行审议委员原田泰称，消费支出不像数据显现的那样疲弱

但这迄未成为现实，让央行不得不在1月祭出负利率，以使通胀加速朝向其2%的目标迈进。

此举未能阻止日圆飙涨，日圆升值会压低进口成本。一些交易商指出，这种事实正支撑着日本央行未来几个月可能加码刺激的预期。

原田泰表示，从需求面衡量消费者支出的日本家庭支出调查，降幅比从供应面评估支出的政府估计要来得大，且波动也更剧烈。

他指出，供应面的数据显示，消费下降的速度较温和，那对经济情势的描述可能较准确。