台湾债市：10年R券发行前交易殖利率收高于预期，台股涨空方气焰盛

* 10年105/4R期发行前交易殖利率收高于预期 * 台股走强且美债气氛偏空，空方气焰转盛 * 明日105/4R发行前交易殖利率暂看0.83-0.88% 路透台北4月13日 - 台湾10年期增额公债 发行前交易殖利率周三收高于 市场预期；交易员说，因美债气氛略转偏空、台股走强及筹码增加，让多头无力追价，空方 气焰转盛，殖利率出量走扬。 他们表示，随着油价持续上涨，市场气氛趋谨慎，且发行前交易放空无成本，刺激交易 意愿，料明日殖利率有望往上测0.88%，惟弹升即引买盘进驻，短线不致强弹。 〞反正发行前交易放空不用成本，不玩白不玩，才第一天交易输赢未定。〞一位大型公 股银行主管说。 他说，从今天尾盘收在日中高点下方观察，显示部分空单盘中有获利回补，明日观察重 点在空单是否增加。 另一大型商银交易员则称，明天殖利率有机会往上测0.88%，殖利率若续升将吸引先前 做多〞怕怕的人〞买盘进场；〞0.9%应该有很多人想买，因为景气不好，6月央行还是有机 会降息。〞。 交易员预估，明日10年券105/4R 期发行前交易殖利率区间暂看在0.83-0. 88%；五年券105/5 期殖利率区间估在0.52-0.56%。 台湾股市 周三终场收涨1.42%，以8,652.08点作收。 美国公债因油价和股市受沙特和俄罗斯对冻产达成一致报导提振上涨；周二指标10年期 公债 价格下跌17/32，收益率报1.78%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +0.10 0.5440% 0.5400-0.5488% 12.5 10 105/4R -- 0.8645% 0.8466-0.8700% 99.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8560% 5 105/5 0.5440% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)