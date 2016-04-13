中国货币市场：资金供给进一步收缩，缴税及MLF将到期加剧谨慎心态

路透上海4月13日 - 中国银行间市场周三主要回购利率略升，资金供给进一步收缩。季度缴税逐步进入高峰期，加之下周逾5,000亿元人民币的中期借贷便利（MLF）将到期，更加剧市场谨慎心态，大行等主力机构出钱意愿偏淡。

交易员并指出，尽管资金紧势显现，但公开市场逆回购操作量仍四平八稳，央行的态度亦令市场对于未来流动性预期不敢太过乐观。

“前两天不松，今天算紧了，大行出的很少，9点就出的差不多了，银行估计相对还好，非银影响比较大，”华东一银行交易员称。

她谈到，季度缴税至4月18日截止，从惯例看，多数缴税都会集中在最后几天完成，因此短期流动性压力仍不小，而缴税结束后马上又面临着MLF大量到期，央行是否续作或有其他动作也是关注焦点，“就怕央行和市场沟通不及时，大家就会比较紧张。”

上海一券商交易员则表示，目前市场整体流动性也不是特别宽裕，此次缴税和MLF到期叠加影响，仍需央行出手相助，“央行肯定也不希望看到资金紧。”

而早盘亦有市场传言称，已有部分银行接到央行关于MLF操作的询量。据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。

中国央行公开市场今日进行400亿元七天期逆回购操作，中标利率持稳在2.25%。据此计算，单日净投放100亿元。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9806 1.9732 +0.74

七天 2.3227 2.3085 +1.42

14天 2.6708 2.6503 +2.05

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.1050 1.0000 +110.50

七天 2.2600 2.0100 +25.00

14天 2.4650 2.1100 +35.50

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 1.9900 +1.00

七天 2.5000 2.3800 +12.00

14天 2.7000 2.6900 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.9960 1.9930 +0.30

七天 2.3020 2.2950 +0.70

三个月 2.8485 2.8470 +0.15