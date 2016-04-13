中国汇市：人民币早盘缩量小跌，3月贸易数据优于预期无碍客盘购汇需求

* 人民币早盘缩量小跌，中间价则三连升

* 市场预期人民币阶段见顶，客盘购汇情绪上升

* 3月贸易数据优于预期对汇市影响有限

* 外盘表现仍是汇市方向的主要指引

路透上海4月13日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小跌，中间价则连三日小升。交易员称，人民币中间价继续根据隔夜美元指数表现小幅修正，即期汇价跟随中间价小幅调整，但汇价接近6.45元前期高点，部分客盘认为人民币继续升值空间有限，购汇需求快速上升。

他们并指出，中国最新公布的3月贸易数据优于预期对汇市影响有限，市场更关注日内美元欧元波动的影响，自营盘更多是根据外盘波动情况调整操作策略。他们并预计，美指跌势虽未完结，但下跌空间有限，美国升息预期一旦重燃，人民币仍可能承压。

“影响人民币的（因素）不在国内，都是外盘，最近一直都这样；中间价根据隔夜美元调整，市场价跟着中间价，日内波动再根据外盘表现做一定调整，大家都这么看的吧。”一外资行交易员称。

中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口 同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口 则同比下降7.6%。3月贸易顺差 298.57亿美元；3月外贸出口先导指数环比回升0.3至31.6。

分析人士指出，3月人民币兑一篮子货币指数下降，贸易价格条件继续改善，有利于进出口更加均衡；但全年角度看，中国外贸状况仍面临较大压力。

北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.4635元，上日收报6.4592元。今日人民币兑美元中间价 报6.4591元，上日中间价为6.4616元。人民币兑美元即期成交额 为64.05亿美元，上日半日为76亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周三从近期高点回落，因油价劲扬支撑市场冒险意愿。中国贸易数据乐观，扶助澳元扩大涨幅。由于产油大国俄罗斯和沙特阿拉伯就冻产达成一致的希望重燃，隔夜全球油价涨至四个月高位。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.651元, 上日尾盘为6.6413元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4739元, 上一交易日尾盘报6.4735元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4642；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。