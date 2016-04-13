中国汇市：人民币早盘缩量小跌，3月贸易数据优于预期无碍客盘购汇需求

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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* 人民币早盘缩量小跌，中间价则三连升
* 市场预期人民币阶段见顶，客盘购汇情绪上升
* 3月贸易数据优于预期对汇市影响有限
* 外盘表现仍是汇市方向的主要指引
路透上海4月13日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小跌，中间价则连三日小升。交易员称，人民币中间价继续根据隔夜美元指数表现小幅修正，即期汇价跟随中间价小幅调整，但汇价接近6.45元前期高点，部分客盘认为人民币继续升值空间有限，购汇需求快速上升。
他们并指出，中国最新公布的3月贸易数据优于预期对汇市影响有限，市场更关注日内美元欧元波动的影响，自营盘更多是根据外盘波动情况调整操作策略。他们并预计，美指跌势虽未完结，但下跌空间有限，美国升息预期一旦重燃，人民币仍可能承压。
“影响人民币的（因素）不在国内，都是外盘，最近一直都这样；中间价根据隔夜美元调整，市场价跟着中间价，日内波动再根据外盘表现做一定调整，大家都这么看的吧。”一外资行交易员称。
中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口 同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口 则同比下降7.6%。3月贸易顺差 298.57亿美元；3月外贸出口先导指数环比回升0.3至31.6。
分析人士指出，3月人民币兑一篮子货币指数下降，贸易价格条件继续改善，有利于进出口更加均衡；但全年角度看，中国外贸状况仍面临较大压力。
北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.4635元，上日收报6.4592元。今日人民币兑美元中间价 报6.4591元，上日中间价为6.4616元。人民币兑美元即期成交额 为64.05亿美元，上日半日为76亿美元。
全球汇市方面，日圆兑美元周三从近期高点回落，因油价劲扬支撑市场冒险意愿。中国贸易数据乐观，扶助澳元扩大涨幅。由于产油大国俄罗斯和沙特阿拉伯就冻产达成一致的希望重燃，隔夜全球油价涨至四个月高位。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.651元, 上日尾盘为6.6413元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4739元, 上一交易日尾盘报6.4735元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4642；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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