新闻稿：中国百货行业评级展望维持负面--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本新闻稿，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2016年4月13日—标准普尔评级服务对中国百货行业的评级展望维持负面，其在今日发布的报告《中国百货商场的状况不会很快改善》中如是表示。 负面展望归因于流动性持续变差，消费者需求低迷导致的经营状况疲弱，以及一些百货商场公司持续激进的扩张偏好。 标准普尔信用分析师张瑜珍表示：“近来中国百货商场似乎在逆流而行。销售增长低迷和利润率下滑背景下，经营者不得不在竞争十分激烈的市场中艰难求生。” 然而，我们认为未来五年内中国消费者市场仍拥有良好的增长潜力，该市场依旧具有吸引力，尤其是中国政府继续推动经济向消费主导型经济体转变的情况下更是如此。截至2015年底，中国零售销售总额约为4.6万亿美元，而我们估算美国的零售销售总额约为4.7万亿美元，中国正快速赶上美国。鉴于中国零售总额的增长率更高，明年中国可能取代美国成为全球最大的零售市场。 2015年中国消费品的零售销售总额（线上和线下）实现10.7%的惊人增长率，而美国的增长率约为2.1%。就线上零售额而言，2013年中国已取代美国成为全球最大的电子商务市场。 但是，鉴于我们评级的百货商场公司当前的信用状况不利，过去12-24个月内我们对这些公司采取了一系列负面评级行动。最近的一次是2016年4月5日，我们将金鹰商贸集团有限公司（金鹰商贸：BB-/负面信用观察/--; cnBB+/负面信用观察/--）的评级列入负面信用观察名单，以反映该公司就其违反银团贷款契约条款，获取债权人豁免的谈判进展慢于我们的预期，以及提前偿还贷款情况下对其流动性的潜在冲击。 2016年3月17日，我们也将茂业国际控股有限公司（茂业国际：B-/负面信用观察/--; cnB/负面信用观察/--）的评级下调一级，从“B”下调至“B-”，并将其评级列入负面信用观察名单，以反映再融资风险上升。 张瑜珍表示：“我们预期未来一年或两年内百货行业仍将面临进一步的评级下调压力，这主要归因于流动性下降，以及激进的举债扩张导致财务纪律弱化。尽管鉴于中国经济向消费主导型经济体的结构性转变，我们认为长期而言中国消费者市场仍具有吸引力，但未来几年的评级情况将更多地取决于个体公司的战略以及对流动性状况的管理。” (完)