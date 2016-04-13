重发-中国债市动态：现券弱势加剧国债期货同步大跌，贸易数据回暖意打压市场情绪

(重发润饰标题)

路透上海4月13日 - 中国银行间债市周三早盘现券弱势加剧，国债期货同步大跌。交易员称，今日公布的贸易数据超预期向好，经济改善得到进一步验证，对疲弱市况再次施压，现券抛盘加重，国开债长端品种收益率涨幅明显。

他们并认为，一级国债招标结果亦远超预期，带动市场信心继续受挫，随着信用债违约事件不断，资金面扰动因素亦增强，多重利空因素集中释放，不排除收益率继续上行可能。

“市场疯了，短期利空情绪太大，收益率上了好多，国开至少有5-7个点，一级国债也是直接飞了。”上海一券商交易员称，经济数据一片暖意直接打压情绪。

他并表示，3月经济数据向好基本没有疑问，但可持续性还是需要思考，关键是想不到经济走势现在能靠什么因素反转；最近资金面等消息均是一边倒利空现券，不排除市场情绪进一步发展造成踩踏的可能性。

中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口 同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口 则同比下降7.6%。3月贸易顺差 298.57亿美元；3月外贸出口先导指数环比回升0.3至31.6。

财政部上午招标发行的330亿元人民币五年期固息国债，中标利率2.58%，远高于此前2.51%的市场预测均值；边际中标利率为2.65%，投标倍数为1.74倍。 不过，亦有银行交易员则表示，目前位置的价格吸引力也在增强。

对于后市，华中一券商交易员称，大宗商品价格继续暴涨，信用债市场却违约不断，市场风险偏好迅速提升，债市短期调整或还将持续。

华创证券债券研究最新点评亦认为，贸易数据表明经济回暖得到进一步验证，叠加供给和通胀压力以及信用债传导的流动性风险，利率债调整还远未结束。而信用债还面临信用风险和政策约束金融杠杆的风险，调整压力更为显着。

已发布过风险提示的中国东北特殊钢集团最新确认，其发行的一期规模8亿元人民币的中期票据，未能按期于当日偿付利息，该公司多期债券系列性违约延续。

剩余期限近10年的国开行150218券最新报价 在3.4000%/3.3825%，上日尾盘为3.3485%/3.3375%。