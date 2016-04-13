《香港重要政经日程》--4月13日-5月13日

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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================== 今日重要政经消息=================
霸菱亚洲股市展望记者会。
德意志资产管理亚洲股市展望。
================== 近期重要政经消息=================
4月14日（周四）
公布3月底外汇基金境外资产。
星展银行第二季中国及香港宏观经济展望记者会。
4月18日（周一）
14:00 第一电讯集团 在中国举行临时股东大会。
中国海外 公布首季度业绩。
4月19日（周二）
公布1-3月失业率。
4月21日（周四）
11:30 金石矿业 在中国举行股东特别大会。
公布3月份消费物价指数。
4月22日（周五）
中国建筑国际 公布首季度业绩。
中车时代电气 公布首季度业绩。
4月26日（周二）
公布3月份进出口数字。
中国平安保险 公布首季度业绩。
4月27日（周三）
马钢 公布首季度业绩。
维达国际 公布首季度业绩。
4月28日（周四）
中海发展 公布首季度业绩。
4月29日（周五）
公布3月份M-3货币供应数字。
公布3月底止外汇基金总资产。
*11:00 允升国际 在香港举行股东特别大会。
5月5日（周四）
公布3月份零售销售数字。
5月6日（周五）
09:30 中海物业 股东周年大会。
10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。
11:30 中国海外发展 股东周年大会。
5月9日（周一）
14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。
5月11日（周三）
11:00 华昱高速 在香港举行股东周年大会。
港交所 公布首季度业绩。
*5月12日（周四）
10:00 昆仑能源 股东周年大会。
14:45 长江基建 在香港举行股东周年大会。
10:00 高伟电子 在香港举行股东周年大会。
*5月13日（周五）
公布第一季本地生产总值(GDP)数据。
14:00 花样年 股东周年大会。
14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。
11:00 万科置业（海外） 在香港举行股东周年大会。
10:00 西部水泥 在香港举行股东周年大会。
12:00 长江和记 在香港举行股东周年大会。
10:00 e-Kong Group 在香港举行股东周年大会。
注：（1）*代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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