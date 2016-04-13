《汇市简讯》美元/日圆短暂升至109.00后滑落，但仍持坚

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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* 美元/日圆缓步走高，短暂升至109.00之后滑落
* 美元一路消化各种卖盘--来自日本出口商、境外投机客以及期权操作等
* 今天在109.00有6.60亿美元普通期权到期
* 尽管目前为止未能突破至更高，但仍偏向上涨，在109.00-10上方有一些停止单
* 在日本养老基金买盘助力下，日股日经指数强力收涨2.84%至16,381.22点
* 昨天日本养老基金也是站在买方，明天会再重演吗？
(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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