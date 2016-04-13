《汇市简讯》美元/日圆短暂升至109.00后滑落，但仍持坚

0608GMT

* 美元/日圆缓步走高，短暂升至109.00之后滑落

* 美元一路消化各种卖盘--来自日本出口商、境外投机客以及期权操作等

* 今天在109.00有6.60亿美元普通期权到期

* 尽管目前为止未能突破至更高，但仍偏向上涨，在109.00-10上方有一些停止单

* 在日本养老基金买盘助力下，日股日经指数强力收涨2.84%至16,381.22点

* 昨天日本养老基金也是站在买方，明天会再重演吗？