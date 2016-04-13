日本股市：大涨2.8%至一周半高位，得益于日圆回落和中国贸易数据良好

“投资者已意识到股市已触底。”

由于油价劲扬支撑市场冒险意愿，日圆兑美元从近期高点回落，这提振了日本企业的获利前景。

电器和家用商品出口商Panasonic 收跌3.3%。汽车出口商丰田汽车 和本田汽车 均上涨逾2.5%，日产汽车 收涨3.4%。

Sun 收盘大涨16.7%，该公司之前宣布其以色列附属公司Cellebrite已与欧洲执法机构Interpol签署一项合作协议。

东证股价指数 收盘上涨2.6%至1,332.44点；33个分类指数均上涨。