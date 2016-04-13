日本股市：大涨2.8%至一周半高位，得益于日圆回落和中国贸易数据良好

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“投资者已意识到股市已触底。”
由于油价劲扬支撑市场冒险意愿，日圆兑美元从近期高点回落，这提振了日本企业的获利前景。
电器和家用商品出口商Panasonic 收跌3.3%。汽车出口商丰田汽车 和本田汽车 均上涨逾2.5%，日产汽车 收涨3.4%。
Sun 收盘大涨16.7%，该公司之前宣布其以色列附属公司Cellebrite已与欧洲执法机构Interpol签署一项合作协议。
东证股价指数 收盘上涨2.6%至1,332.44点；33个分类指数均上涨。
JPX-日经400指数 收涨2.7%至12,035.02点。(完)
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