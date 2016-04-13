台湾股市：收涨近1.5%跟随国际股市翻扬，关注台积电季报表现

路透台北4月13日 - 台湾股市周三收升1.42%。分析师表示，主因油价反弹带动国际股市全面翻扬，而国安基金撤出股市的消息面则属利空出尽。市场焦点放在明日开始陆续发布的企业季报上。

台湾加权股价指数 收涨1.42%,至8,652.08点；今日成交初值 为904.08亿台币，上交易日修正后为837.53亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，〞周四开始企业的财报是重点。〞本周四的台积电 打头阵，将召开首季的法人说明会。目前市场普遍估计它的表现将会优于先前预期。

不过张明祥提到，估计第一季企业财报的达成率不会太好。其一是首季台币汇率升了2%，对出口为主的多数企业将会产生汇损。凯基投顾统计，对企业单季获利负面影响达到1.8%，第二是首季企业营收达成率只有原先预估的95%，尤其是苹果 供应链厂商、笔记型电脑厂商是二大表现不佳的产业。

分析师预估，近期台股仍将落于区间震荡，大区间料在8,436点-8,803点。

初步资料显示外资今日在台指期的净多单留仓增加2,800多口，目前净多单增至51,700余口。 4月台指期 将在下周三（20日)结算。所以下周三前将有利于拉抬台指期及现货行情。