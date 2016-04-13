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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 15:02 BJT

新兴汇市：中国贸易数据提振多数亚币，但坡元在货币政策会前走贬

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.90    108.56   -0.31  +10.47    120.30
    坡元            1.3469    1.3437   -0.24   +5.24    1.4175
    台币          32.312    32.382   +0.22   +2.33    33.066
    韩元           1145.82   1145.80   -0.00   +2.54   1174.95
    泰铢             35.03     35.02   -0.03   +2.83     36.02
    菲律宾披索       46.03     46.02   -0.03   +1.89     46.90
    印尼卢比      13125.00  13112.00   -0.10   +5.03  13785.00
    印度卢比       66.52     66.43   -0.14   -0.56     66.15
    马币            3.8690    3.8810   +0.31  +10.88    4.2900
    人民币          6.4674    6.4670   -0.01   +0.38    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/刘秀红/李婷仪 审校 高琦/王颖/汪红英)

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