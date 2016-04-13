新兴汇市：中国贸易数据提振多数亚币，但坡元在货币政策会前走贬

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.90 108.56 -0.31 +10.47 120.30 坡元 1.3469 1.3437 -0.24 +5.24 1.4175 台币 32.312 32.382 +0.22 +2.33 33.066 韩元 1145.82 1145.80 -0.00 +2.54 1174.95 泰铢 35.03 35.02 -0.03 +2.83 36.02 菲律宾披索 46.03 46.02 -0.03 +1.89 46.90 印尼卢比 13125.00 13112.00 -0.10 +5.03 13785.00 印度卢比 66.52 66.43 -0.14 -0.56 66.15 马币 3.8690 3.8810 +0.31 +10.88 4.2900 人民币 6.4674 6.4670 -0.01 +0.38 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/刘秀红/李婷仪 审校 高琦/王颖/汪红英)
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