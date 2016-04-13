意大利金融：官员称欧盟及欧洲央行不会阻止银行业基金--报载

(新增意大利央行总裁言论以及相关背景)

路透米兰4月13日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)周三在接受金融报纸Il Sole 24 Ore采访时称，意大利金融机构为帮助实力较弱银行而设立的银行业基金不太可能遭遇欧洲当局的阻力。

而意大利央行副总裁罗西(Salvatore Rossi)在另一个采访中表示，上述工具并未加剧意大利银行业的系统性风险。

意大利裕信银行(UniCredit) 和Intesa Sanpaolo 、以及国有银行CDP等周一同意成立一个规模至多为60亿欧元(68亿美元)的基金，以便在问题银行未来股票发行中帮助购买股票、以及购买不良贷款。

意大利银行业股票周二收跌，因市场对该基金如何发挥作用心存质疑。