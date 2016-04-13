国际油市：油价下跌2%，因沙特石油部长排除减产可能

美元指数 走坚，亦令油价承压。

在周三刊出的al-Hayat报纸上，沙特石油部长欧那密的评论，似乎与周二的一篇报导矛盾，周二报导称，俄罗斯与沙特已对4月17日会议石油产量上限达成共识。

“忘了这个话题吧。”欧那密被问及沙特是否可能减产时告诉该报。

投资人对这项会议的结果感到不放心。

“有两个因素。油价已经大涨过一段，所以我想在亚洲时段出现了一些获利了结，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt称。

“第二个是虽然我们还在等待更正式的库存数据，但投资人已经开始在想‘油价在这些水准合理吗？’”他称。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅超预期。API公布，截至4月8日当周，美国原油库存增加620万桶，至5.363亿桶，路透调查的分析师预计为增加190万桶。

美国能源资料协会(EIA)正式库存数据将在周三稍晚公布。(完)

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