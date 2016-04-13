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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 15:16 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多280亿元五期固息债，期限1-10年

路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(18日)招标增发至多280
亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。
    
   上述五期债为该行今年1-5期的增发债，票面利率分别为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和
3.33%。
        
   具体发行条款如下：       
                 2016年1-5期增发债
 招标规模上限    1/3/5/10年：60亿元；7年：40亿元
                 
 期限/计息方式   1/3/5/7/10年固息
                 
 招标时间        1/3/5年：4月18日下午14:00-15:00
                 
                 7/10年：4月18日下午14:00-15:30
 招标方式        单一价格中标(荷兰式)
                 
 缴款日          4月20日
 起息日          2016/1/6
                 
 发行期          4/19-4/20
                 
 上市日          4月22日
                 
 基本承销额      无
                 
 承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%    
                 
 (完)
                
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 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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