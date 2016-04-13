中国新债：农发行下周一将增发至多280亿元五期固息债，期限1-10年

路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(18日)招标增发至多280 亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。 上述五期债为该行今年1-5期的增发债，票面利率分别为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和 3.33%。 具体发行条款如下： 2016年1-5期增发债 招标规模上限 1/3/5/10年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：4月18日下午14:00-15:00 7/10年：4月18日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 4月20日 起息日 2016/1/6 发行期 4/19-4/20 上市日 4月22日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)