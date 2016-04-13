路透基点：桑坦德消费金融3亿美元联贷已吸引九家银行加入--TRLPC

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，西班牙桑坦德消费金融公司的3亿美元三年期贷款，在一般银团阶段已有九家银行加入。
消息人士称，未来几周预料还有数家银行将加入，下个月将结束筹组银团。原先的回覆期限为4月8日。
澳新银行(ANZ)、德国商业银行、桑坦德银行和瑞穗银行担任该子弹式贷款牵头行兼簿记行。最高综合收益为122.5个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。
这是桑坦德消费金融首次在亚洲融资。
截至2015年6月，桑坦德消费金融公司资产总计790亿欧元(860亿美元)。该公司近几年进行了大规模的地域扩张，业务现已布及10多个国家或地区。主要市场是德国、北欧国家、西班牙以及法国。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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