路透基点：桑坦德消费金融3亿美元联贷已吸引九家银行加入--TRLPC

路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，西班牙桑坦德消费金融公司的3亿美元三年期贷款，在一般银团阶段已有九家银行加入。

消息人士称，未来几周预料还有数家银行将加入，下个月将结束筹组银团。原先的回覆期限为4月8日。

澳新银行(ANZ)、德国商业银行、桑坦德银行和瑞穗银行担任该子弹式贷款牵头行兼簿记行。最高综合收益为122.5个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。

这是桑坦德消费金融首次在亚洲融资。