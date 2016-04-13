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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 15:51 BJT

全球金市：现货金脱离三周高位，因美元走强及亚洲股市上涨

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                      价格     变动   涨跌%  
    现货金           1249.4    -6.16    -0.49
    现货银           16.058   -0.102    -0.63
    现货铂金         990.24    -5.75    -0.58
    现货钯金         546.74     2.24     0.41
    COMEX期金        1251.3     -9.6    -0.76
    COMEX期银         16.08   -0.142    -0.88
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 王洋/王兴亚；审校 李婷仪/张明钧)

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