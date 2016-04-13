全球金市：现货金脱离三周高位，因美元走强及亚洲股市上涨

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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------------------0711GMT--------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1249.4 -6.16 -0.49 现货银 16.058 -0.102 -0.63 现货铂金 990.24 -5.75 -0.58 现货钯金 546.74 2.24 0.41 COMEX期金 1251.3 -9.6 -0.76 COMEX期银 16.08 -0.142 -0.88 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/王兴亚；审校 李婷仪/张明钧)
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