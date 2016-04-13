标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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路透伦敦4月13日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元/美元周二收盘重回1.14美元下方，持续在狭幅交投区间摆荡。若能向上突破，有机会看向1.17附近的2016年高点，若向下突破，可能在1.1150获得支撑。
美元/日圆：美元/日圆由108弱势反弹直至108.5。仍有很大机会出现另一波跌势，先跌向107，然后是106。
欧元/英镑：欧元/英镑再度由之前提及的长期阻力集汇处0.81英镑附近急跌。若进一步下跌，2月24日及3月24日高点0.7930可能提供一些支撑。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1357 1.1384 -0.24 +4.58 1.0860
美元/日圆 108.89 108.53 +0.33 -9.48 120.30
欧元/日圆 123.68 123.54 +0.11 -5.20 130.47
美元/瑞郎 0.9582 0.9546 +0.38 -4.35 1.0018
英镑/美元 1.4238 1.4273 -0.25 -3.39 1.4738
美元/加元 1.2781 1.2759 +0.17 -7.65 1.3839
澳元/美元 0.7664 0.7683 -0.25 +5.35 0.7275
新西兰元/美元 0.6914 0.6920 -0.09 +1.30 0.6825
欧元/瑞郎 1.0882 1.0875 +0.06 -0.04 1.0886
欧元/英镑 0.7974 0.7974 +0.00 +8.24 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.1808 9.1988 -0.20 +0.11 9.1705
美元/挪威克朗 8.1888 8.1658 +0.28 -7.36 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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