专栏节选：法国空巴总部直击华航新机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月14日出版的当期「老谢开讲」专栏) 受邀参加空中巴士 A350 XWB新机的试飞之旅，专程走访位在法国南部土鲁斯（Toulouse）的法国空中巴士总部，华航向空巴订购的A350新机，预计今年交付四架，明年六架，后年四架，这十四架新机将逐渐汰换原来的A340，成为华航的新营运主力机队。

也许是历史的偶然，华航今年要交机的A350，在二○○八年政党轮替后，曾经是震惊政坛的重大购机案，当时的华航董事长赵国帅在政党轮替前斥资四十亿美元，当时约一二○○亿元新台币向法国空巴订购十四架空中巴士，遭到国民党立委吴育昇、黄昭顺强烈质疑有掏空华航，及有人收购的指控。在○八年政党轮替后，卸下华航董事长的赵国帅、时任交通部长蔡堆等，都遭到特侦组约谈侦讯，但始终没有找到「犯罪」的证据。

**本批空巴新机，华航八年前采购**

现在政党又再度轮替了，这一批在民进党执政时代订购的飞机，也正巧到了交机的关键时刻，购机与交机都是敏感话题，我特别请教华航董事长孙洪祥，华航新机采购是怎么决定的？他说订购新机就像是在买期货，必须要有长远的眼光，并衡量公司长期的发展策略，及未来十年、二十年航空业的需求，再决定采购的机型。

至于购买飞机金额庞大，采购者经常面对收受巨额回扣的指控。他说，为了避免纷扰，华航都委托专业顾问公司来进行交易。这次华航由孙洪祥董事长领队来到土鲁斯参加A350新机交机及试航，也见证了空中巴士在全球航空业的实力。

我们在土鲁斯以完整一天行程参观空中巴士总部，上午由空中巴士行销副总经理作简报，其后为A350的新机试飞之旅，下午参观空中巴士组装厂；完整的一天行程，让我们对全球航空业有了初步的轮廓，这是一趟很精采的学习之旅。

在空中巴士的简报中，空巴对全球航空业有十分乐观的看法，他们认为全球航空业每十五年就翻一番，空中巴士目前全球有八五○○架飞机，供四○○家业者使用，目前手上有一六三六二架净订单，六七七四架待生产交机。空中巴士估计未来二十年，全球货运量每年复合成长四．六％，其中亚太区成长三六％，将是引领全球航太产业成长最重要的引擎，这其中，中国经济快速成长，中产阶级崛起，旅游业兴起，是最大的成长力量。空中巴士预估，到二○三四年，亚太地区需求一二八四○架飞机，将占全球总需求量四○％。

这次我们参观的A350 XWB新机有来自全球四十一家航空公司的订单，总架数达七七七架，华航订购十四架，最大客户是卡达航空的八十架，新航六十七架，还有总部设在阿布达比的Etihad六十二架，国泰航空四十六架，日本航空三十一架，美国航空三十五架。

A350 XWB是空中巴士全新中型长程飞机家族，也是空巴广体飞机新成员，它是空中巴士A380之后最受瞩目的新机种，它的最大竞争者是波音七七七与七八七。空中巴士自豪地表示，若与当今铝制长程竞争对手波音七七七相比，A350 XWB的耗油量与每座位每哩成本都低二五％以上，而A350 XWB客舱要比波音七八七宽六寸，A350 XWB每排可容纳九个十八寸经济舱座位，航空公司可选择每排七个豪华经济舱与每排四个商务舱，营收潜力可多出一○％以上。

A350是○八年赵国帅当华航董事长时选购的「期货」，如今进入交机阶段，这八年正好经历了一个政党轮替，也堪称是「惊奇之旅」，空中巴士的A350 XWB在一三年六月十四日完成首航，一四年十二月首架A350 XWB交给卡达航空，而卡达航空也在一五年一月开始飞航杜哈到法兰克福航线。

**新机碳排放降低，噪音低于标准**

我们从简报、试飞到参观工厂的过程中，大概可为A350 XWB新机归纳出几项特色，一是A350 XWB的宽敞与舒适，A350 XWB墙面宽度二二一寸（约五．六一公尺），比波音七八七宽八寸。A350 XWB标榜高度与巴黎协和广场纪念碑相当（十七公尺），长度与橄榄球场相当（约六十七公尺），空中巴士强调空间极大化，可以让乘客享受最舒适的旅行服务。

其次是空中巴士强调A350 XWB使用全新的劳斯莱斯TRENT XWB发动机，可将二氧化碳排放降低二五％，符合全球厉行节能减碳的趋势，A350 XWB是目前全球碳排放最低的实体飞机发动机，而且机外噪音要比全世界民航组织订定的 Chapter-4标准低二十一分贝。

三是空中巴士特别强调新材料，A350 XWB机身七成由先进材料制成，包括复合材料五三％，钛及先进铝合金，钛是取代钢的轻质材料，不会锈蚀与产生金属疲劳问题。最值得一提的是，空中巴士在简报中多次提到，空巴与台湾的汉翔已建立密切的合作关系，汉翔目前是A350及A380计画的第一级（TIER 1）供应商。汉翔自一六年第二季起在台湾复合材料中心（TACC-19）生产A320家族机腹整流罩的复合材料蒙皮，这是台湾航太组件切入空中巴士的初试啼声之作，对台湾发展航太产业应该是好的开始。

我们在听完简报后，登上A350新机试航，整段航程大约一个多小时，我们由舱内向外看到A350飞越庇里牛斯山及阿尔卑斯山，山顶上白雪覆盖十分壮丽。在新机上我们可以感受飞航的平稳与舒适，空中巴士派出一组团队为我们解说新机的各项功能。令人印象深刻的是，在机舱内乘客可以享受更多的头部空间，有更大的全景窗户，更大的上方置物空间，全平地板及新一代机上娱乐系统。

A350 XWB客舱设计的特点，包括柔顺的圆弧，波浪形的线条，节能的LED照明。A350 XWB全面使用LED灯照明，提供一六七○种色彩，让每家航空公司创造专属色调，情境灯光系统提供纵向或横向变化色彩，强调节能也是A350 XWB的另一项特色。

但更大的震撼乃是行程最后一站位在土鲁斯的空中巴士组装线，我参访过无数公司的工厂生产线，但这次参观空巴组装线可用惊叹来形容。

A350 XWB的「ROGER BETEILLE」最后组装线，是空巴标榜最环保的建筑，厂内完全使用自然采光，五五％电力由屋顶太阳能发电供电，飞机组装厂是在L形的主建筑内进行，厂房面积之大，令人惊叹，这座工厂全长三○○公尺，宽度一二五公尺，高三十五公尺，占地七．二公顷，A350 XWB的客舱安装是与机身、机翼与尾翼组装同步开始，A350 XWB的各段机身从欧洲各地的空中巴士厂房运抵最后组装线时，已完成内部的安装与测试。

**直击空巴生产线，机尾有梅花喷漆**

我们登上华航正在组装的飞机，还没有装潢的新机内舱就像新屋造好的毛坯屋，工人们正忙着铺设管线，两名工人在机头架设飞行控制萤幕，与一般全自动化汽车生产线最大的差别为，汽车是流水线的生产，工人不动，汽车一辆一辆在生产线驶过，工人装上零配件，如此周而复始。飞机生产线的飞机是不动的，生产线把飞机各项配件拿来组装。我问空巴人员，一条生产线一个月可生产六架。我们在华航A350 XWB组装线，看到华航新机尾翼的梅花已经喷漆上去了。

我在现场与孙董事长有短暂的交谈，他说华航现在的航线是「躺着赚」，像两岸直航航线的上海、北京，或者是市占率很高的松山—羽田线，这是华航的黄金路线；但是有的却是「站着赔」，最具代表的是台北—伦敦线，华航飞英国每月要赔一五○万美元左右，最后不敷成本，只好停飞止血。目前华航在欧洲有阿姆斯特丹、维也纳、罗马、法兰克福四大据点，从原本惨澹经营，如今已渐入佳境。法兰克福元月起将从一周飞航五班改为每日一班，算是很大的突破。

不过，影响航空营运最大的变数仍然是油价，在油价高涨的年代，华航再怎么努力都赔钱，去年油价从每桶一○○美元回落到三十美元上下，华航营运立刻翻身，一五年华航营收一四五○．四○亿元，税后净利五十七．六四亿元，这是华航近五年来最好的营运成绩单，华航的营业利益达八十一．二九亿元，比一四年的二十五．一九亿元，成长二二二％，每股纯益（EPS）达一．○六元，比起过去几年徘徊在损益两平边缘，已有长足进步。

**华航硬体改善，风格追求在地化**

不过全球航空业去年都是丰收的一年，像是一四年亏损十三．○七亿元的长荣航空，去年净利达六十四．三六亿元，EPS达一．六九元，其中营业利益从二十六．三五亿元跃升到九十二．○五亿元，经营绩效胜过华航。我请教过一些华航老臣，张国炜离开长荣，对华航有什么影响？大多数华航老臣对张国炜都很肯定。他们认为张国炜主导经营，给华航带来很大压力，因为他热爱航空业，懂得航空业的细节，深入管理每个细节，加上他自己是老板，带给长荣航很高的经营绩效，有人说张国炜下台，华航的压力会减轻很多。

两岸三地航空业去年都缴出不错的成绩单，像国泰航空今年有十五架A350 XWB新机要交机，原来二月交机，递延到五月。国泰航空去年全年营收一○二三．四二亿港币，净利六十亿港币，一五年国泰客运量减少一一．四％，空运量减少一三．二％，但获利仍创新高，这是油价下跌效应。

中国在香港挂牌的中国国航去年营收一一○○．五七亿元人民币，净利七十．六三亿人民币，比一四年的三十八．五二亿元人民币，成长八三．三四％，国航去年客运成长三．五九％，货运减少三．八五％。东方航空去年营收九三九．六九亿元人民币，净利四十五．四亿元人民币。南方航空营收一○七○．九九亿元人民币，净利三十七．三六亿元人民币，这些年南方航空企图心很强，希望在五年内飞机达一千架。

可见油价下跌，给全球航空业带来获利与喘息的机会，而华航此刻加入新机营运，目前华航机龄平均九．五年，未来三年新机加入，可望让机队充满活力，除了硬体改善，华航也致力提升服务，这两年华航已夺过多项服务奖项，包括华航由品牌设计师陈瑞宪精心打造的高格调的贵宾室。

孙洪祥董事长也努力追求在地化，除了机壳上漆上云门、几米的画作，他也把能代表台湾的像冠军面包师傅吴宝春的面包，甚至像江振诚名厨设计餐饮带到机上，这次土鲁斯之行，他特别带领大家到波尔多酒庄去看由郭炎酒庄提供的红酒，他说他要让所有「台湾之光」在华航的客机上都有一席之地。这是我最亲近华航的一次现场目击，赶紧写下来与大家分享，也期待火凤凰化身的华航，营运更上一层楼！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。