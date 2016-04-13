日本债市：公债价格追随美债微跌，但日本央行购债提供支撑

日本央行审议委员原田泰周三在日本南部下关市会晤完商界领袖后表 示，如果存在巨大的经济风险，自然会立刻放松政策，他亦没有排除将负 利率进一步调低的可能。 指标10年期日本公债收益率 涨1.5个基点至负0.085% 。 10年期日本公债期货价格 收盘跌0.12点至151.63。 30年期日本公债收益率 收盘涨0.5个基点至0.405%， 日本周四将标售8,000亿日圆30年期公债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +1.0 -0.255% 五年期公债 -0.220% +1.5 -0.235% 10年期公债 -0.085% +1.5 -0.100% 20年期公债 0.320% +1.0 0.310% 30年期公债 0.405% +0.5 0.400% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.63 -0.12 151.75 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 孙国玉/汪红英；审校 王兴亚/蔡美珍)