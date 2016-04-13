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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 16:04 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月13日

路透香港4月13日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:04时，1港元=0.83374人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为32.22%，低于上交易日收盘的35.39%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       4.32           4.32          1.20
 建设银行                                       4.82           5.05          1.14
 中国银行                                       3.42           3.21          1.28
 农业银行                                       3.19           2.84          1.35
 招商银行                                      16.48          16.80          1.18
 中信银行                                       6.12           4.82          1.52
 交通银行                                       5.57           5.08          1.32
 民生银行                                       9.11           7.28          1.50
 中国人寿                                      23.46          19.16          1.47
 中国平安                                      31.91          37.55          1.02
 中国太保                                      26.25          28.95          1.09
 中信证券                                      17.85          18.94          1.13
 新华人寿                                      40.21          27.65          1.74
 海通证券                                      14.91          13.36          1.34
 华能国际                                       7.92           7.27          1.31
 大唐发电                                       4.35           2.38          2.19
 华电国际                                       5.66           4.91          1.38
 中煤能源                                       5.56           3.64          1.83
 中国神华                                      15.45          13.42          1.38
 中国石油                                       7.79           5.33          1.75
 兖州煤业                                      11.81           4.60          3.08
 中国石化                                       5.08           5.41          1.13
 上海石化                                       7.56           3.79          2.39
 中海油服                                      13.50           6.50          2.49
 仪征化纤                                       5.11           1.79          3.42
 中国铝业                                       4.65           2.73          2.04
 江西铜业                                      15.17          10.14          1.79
 洛阳钼业                                       3.60           1.32          3.27
 紫金矿业                                       3.40           2.50          1.63
 马钢股份                                       2.98           1.88          1.90
 鞍钢股份                                       4.65           4.24          1.32
 重庆钢铁                                       2.95           1.20          2.95
 海螺水泥                                      17.66          22.55          0.94
 洛阳玻璃                                      30.33           4.76          7.64
 京城机电                                       9.64           3.29          3.51
 中联重科                                       4.77           3.36          1.70
 金隅股份                                       9.11           6.29          1.74
 中国国航                                       7.19           6.29          1.37
 东方航空                                       6.09           4.58          1.59
 南方航空                                       6.35           5.25          1.45
 中国远洋                                       6.49           3.39          2.30
 中海集运                                       5.03           1.98          3.05
 中集集团                                      15.80          13.04          1.45
 中海发展                                       7.24           5.67          1.53
 宁沪高速                                       8.28          10.42          0.95
 深高速                                         8.86           7.06          1.51
 成渝高速                                       4.60           2.61          2.11
 皖通高速                                      14.59           6.34          2.76
 广深铁路                                       4.19           3.77          1.33
 中国南车                                      10.21           8.20          1.49
 中国交建                                      12.41          10.14          1.47
 中国铁建                                      11.39          10.44          1.31
 中国中铁                                       8.18           6.58          1.49
 长城汽车                                       9.05           6.31          1.72
 比亚迪                                        58.59          43.95          1.60
 广汽集团                                      21.54           8.73          2.96
 青岛啤酒                                      28.95          29.45          1.18
 白云山                                        23.37          17.72          1.58
 新华制药                                      12.00           4.87          2.96
 海信科龙                                       7.99           3.54          2.71
 南京熊猫                                      13.88           5.54          3.01
 晨鸣纸业                                       8.80           6.63          1.59
 上海医药                                      17.93          16.40          1.31
 中兴通讯                                      14.67          12.08          1.46
 东方电气                                      11.22           6.68          2.01
 潍柴动力                                       8.60          10.66          0.97
 东北电气                                       7.44           2.75          3.24
 广船国际                                      27.59          12.90          2.57
 昆明机床                                       9.23           3.18          3.48
 一拖股份                                      10.39           4.33          2.88
 北辰实业                                       4.28           2.45          2.10
 创业环保                                       8.65           4.65          2.23
 中国中冶                                       4.35           2.26          2.31
 金风科技                                      16.71          12.16          1.65
 丽珠                                          48.16          34.95          1.65
 万科                                          24.43          19.58          1.50
 郑煤机                                         6.88           3.42          2.41
 大连港                                         6.15           3.48          2.12
 山东墨龙                                       8.53           2.68          3.82
 浙江世宝                                      25.28           8.74          3.47
 复星医药                                      20.24          21.55          1.13
 光大银行                                       3.78           3.66          1.24
 东江环保                                      17.08          11.10          1.85
 上海电气                                       9.02           3.67          2.95
 广发证券                                      17.22          19.58          1.05
 华泰证券                                      17.59          18.80          1.12
                                    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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