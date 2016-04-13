更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，3月贸易数据优于预期但影响短暂

* 人民币小幅收跌，中间价则三连升 * 市场预期人民币阶段见顶，客盘购汇情绪上升 * 3月贸易数据优于预期对汇市影响短暂 * 外盘表现仍是汇市方向的主要指引 (新增评论和收盘报价) 路透北京4月13日 - 人民币兑美元即期 周三小幅收跌，中间价则连三日小升。交易员称，人民 币中间价继续根据隔夜美元指数表现小幅修正，即期汇价跟随中间价小幅调整，但汇价接近6.45元前期高点， 部分客盘认为人民币继续升值空间有限，购汇需求快速上升。 他们并指出，中国最新公布的3月贸易数据优于预期对人民币有短暂支撑，但对虚假贸易有所顾虑，市场 很快随美指进行调整。自营盘更多是根据外盘波动情况调整操作策略。他们并预计，美指跌势虽未完结，但下 跌空间有限，美国升息预期一旦重燃，人民币仍可能承压。 “影响人民币的（因素）不在国内，都是外盘，最近一直都这样；中间价根据隔夜美元调整，市场价跟着 中间价，日内波动再根据外盘表现做一定调整，大家都这么看的吧。”一外资行交易员称。 另有股份行交易员称，今日中间价出乎意料的强，盘中贸易数据有一波影响但比较短暂，日内人民币随美 指反弹而呈下滑趋势。 中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口 同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的 负增长，且创下13个月新高；进口 则同比下降7.6%。3月贸易顺差 298.57亿美元；3月 外贸出口先导指数环比回升0.3至31.6。 中金宏观最新的报告指出，一季度中国对香港进口同比增长90.8%，增速较四季度（32.9%）大幅上升59个 百分点，3月份当月增速也进一步加快（同比增长116.5%），对香港进口大幅增长受到虚假贸易的干扰。但中 国对香港进口占比较低，占进口总额不到1%，对一季度进口影响只有0.2个百分点。 分析人士指出，3月人民币兑一篮子货币指数下降，贸易价格条件继续改善，有利于进出口更加均衡；但 全年角度看，中国外贸状况仍面临较大压力。 全球汇市方面，周三欧洲交易时段，由油价大涨给商品货币带来的提振在消退，美元兑欧元和日圆上涨近 0.5%，并且兑欧元触及一周高位。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4678 6.467 -0.13% 中间价 6.4591 6.4616 0.04% 成交额 186.41亿美元 206.26亿美元 日内波动幅度(pips) 91 日高6.462 日低6.4711 今年以来升贬幅度 0.40% 2005年汇改以来升贬幅度 27.96% 一年期美元/人民币掉期 +820 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4805 6.4735 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.663 6.6413 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4666；交易中心自1月4日起，每天公布12次 参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)