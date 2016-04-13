亚洲橡胶：TOCOM期胶刷新八个月高位，因中国贸易数据较乐观

受主要产油国沙特和俄罗斯将达成冻产协议的预期提振，国际油价隔夜升至四个月高点。不过，油价周三在亚洲时段下跌约2%，因沙特石油部长欧那密排除了原油减产的可能性。

中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高 ，进一步表明中国经济在企稳，这令地区投资者受到鼓舞。

上海沪综指 周三收涨逾1%至三个月高点，上海期交所主力9月橡胶合约 收盘涨300元至12,525元人民币(1,936.76美元)，稍早触及去年7月以来最高水准12,950元。

驻东京的一位交易员说：“从基本面来看，期胶已经超买”，他预计未来几日期胶将出现仓位调整。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月期较合约 最新报每公斤151.0美分，与上日持平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 孙茉莉/王兴亚)