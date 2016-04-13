《全球汇市》美元上涨，关注G20和加拿大央行动向

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1338 1.1384 -0.40 +4.40 1.0860 美元/日圆 109.12 108.53 +0.54 -9.29 120.30 欧元/日圆 123.73 123.54 +0.15 -5.17 130.47 美元/瑞郎 0.9599 0.9546 +0.56 -4.18 1.0018 英镑/美元 1.4211 1.4273 -0.43 -3.58 1.4738 美元/加元 1.2797 1.2759 +0.30 -7.53 1.3839 澳元/美元 0.7656 0.7683 -0.35 +5.24 0.7275 新西兰元/美元 0.6920 0.6920 +0.00 +1.39 0.6825 欧元/瑞郎 1.0885 1.0875 +0.09 -0.01 1.0886 欧元/英镑 0.7977 0.7974 +0.04 +8.28 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.1805 9.1988 -0.20 +0.11 9.1705 美元/挪威克朗 8.2066 8.1658 +0.50 -7.16 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 孙国玉/刘秀红/蔡美珍/张明钧/李婷仪/汪红英)
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