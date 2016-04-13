版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 16:46 BJT

《全球汇市》美元上涨，关注G20和加拿大央行动向

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1338  1.1384  -0.40  +4.40  1.0860
    美元/日圆            109.12  108.53  +0.54  -9.29  120.30
    欧元/日圆         123.73  123.54  +0.15  -5.17  130.47
    美元/瑞郎            0.9599  0.9546  +0.56  -4.18  1.0018
    英镑/美元            1.4211  1.4273  -0.43  -3.58  1.4738
    美元/加元            1.2797  1.2759  +0.30  -7.53  1.3839
    澳元/美元            0.7656  0.7683  -0.35  +5.24  0.7275
    新西兰元/美元        0.6920  0.6920  +0.00  +1.39  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0885  1.0875  +0.09  -0.01  1.0886
    欧元/英镑         0.7977  0.7974  +0.04  +8.28  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1805  9.1988  -0.20  +0.11  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2066  8.1658  +0.50  -7.16  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 孙国玉/刘秀红/蔡美珍/张明钧/李婷仪/汪红英)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐