欧洲汇市：英镑走疲，英国脱欧相关疑虑扯后腿

欧元兑英镑 持稳于0.7981英镑，鉴于英国可能退欧对欧 元区也会产生负面影响，交易员对于买入欧元持谨慎态度。 “相较于对欧盟其它国家，英国退欧对英国自身的影响更大，但毫无 疑问对欧洲所有国家的经济前景都不利，”法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes说。 英镑贸易加权指数 今年下跌逾7%，上周触及了两年半最低，就 是因为对英国退欧公投的担忧。 澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)在一份报告中建议，在公投结果出 炉前卖出英镑/美元。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 张明钧)