版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 13日 星期三 16:38 BJT

欧洲汇市：英镑走疲，英国脱欧相关疑虑扯后腿

欧元兑英镑 持稳于0.7981英镑，鉴于英国可能退欧对欧
元区也会产生负面影响，交易员对于买入欧元持谨慎态度。
    
    “相较于对欧盟其它国家，英国退欧对英国自身的影响更大，但毫无
疑问对欧洲所有国家的经济前景都不利，”法国兴业银行外汇策略师Kit 
Juckes说。
    
    英镑贸易加权指数 今年下跌逾7%，上周触及了两年半最低，就
是因为对英国退欧公投的担忧。
    
    澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)在一份报告中建议，在公投结果出
炉前卖出英镑/美元。(完)
          
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 张明钧)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐