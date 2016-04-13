欧元债市：希腊短天期公债收益率升向六周高位，受IMF警语冲击

“希腊到未来某个时候，问题肯定会再出来，只是什么时候出来而已，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Orlando Green说。

“尽管已提供了多次纾困，但债务可持续性这个大问题并没有消除。”

希腊两年期公债收益率 升54个基点报11.57%，较周二凌晨希腊与贷款人评估会议休会前的水平高出逾100基点。

0755GMT时，希腊指标股指ATG指数 下跌0.1%，逊色于其它欧洲股市，与此同时泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬1.5%。

本周IMF春季大会结束后，这项评估希腊在纾困协议方面进展的工作还将继续，但贷款方之间关于希腊经济的进展仍然存在分歧，希腊政府实行民众不欢迎举措也还是将遇到阻力。

若评估结果为正面，将解锁50亿欧元的纾困资金，其中多数将用于在7月偿还IMF和欧洲央行35亿欧元借款，并为协商债务减免铺路。(完)

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