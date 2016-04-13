金属期市：伦铜升至近两周高位，因数据显示中国铜进口猛增

Argnonaut Securities分析师Helen Lau说道，进出口增幅均超过预期，增添中国经济回升证据。

0800GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跳涨0.9%，报每吨4,809.50美元，稍早曾触及4月1日以来最高每吨4,855美元，上日上涨2.2%。

上海期交所期铜 一度跳升高达4.1%，尾盘缩减涨幅，收报每吨36,830元人民币(5,697美元)，涨幅仍达2.7%，明确突破200日移动均线点亮其技术前景。

海关数据显示，中国3月铜进口较上月增加35.7%至570,000吨。

上海期锌 表现亦亮丽，涨幅高达5%，也明确突破200日移动均线，引发追踪动能的基金买盘。(完)