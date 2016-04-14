台湾货币市场：4月14日及本提存期资金预期变化一览表

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
路透台北4月14日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,665.2亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)9,587.15亿台币 4/15 5,800亿台币 4/18 2,769亿台币 4/19 5,476.5亿台币 4/20 1,487.5亿台币 4/21 1,814.5亿台币 4/22 147亿台币 4/25 80亿台币 4/26 4,784.85亿台币 4/27 1,975亿台币 4/28 2,401.8亿台币 4/29 1,505亿台币 5/02 35亿台币 5/03 1,311亿台币 --公债还本付息53亿7,687.5万台币： 4/15 104甲7期公债付息 6亿3,750万台币 4/21 89乙1期公债付息 19亿6,812.5万台币 4/23 88乙1期公债付息 21亿1,500万台币 4/25 103甲7期公债付息 6亿5,625万台币 --国库券到期共600亿台币。 4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546