全球贵金属：4月12日SPDR黄金持仓减0.33%，iShares白银持仓持平

路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.3 3%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,207,490.0 4月12日 26,293,499.1 4月11日 -86,009.1 -0.33% iShares 336,151,476.3 4月12日 336,151,476.3 4月11日 0.0 0.00%(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 张明钧)