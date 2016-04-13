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市场报道 | 2016年 4月 13日 星期三 16:45 BJT

全球贵金属：4月12日SPDR黄金持仓减0.33%，iShares白银持仓持平

路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.3
3%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR     26,207,490.0   4月12日    26,293,499.1     4月11日   -86,009.1   -0.33%
    iShares 336,151,476.3   4月12日   336,151,476.3     4月11日         0.0    0.00%(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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