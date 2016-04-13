重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.34%和3.97%

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债 * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元 * 招标时间: 4月14日14:30-15:30 * 受访人数: 8位(银行、券商) * 预测区间：3.30%-3.40%；3.94%-4.00% * 预测均值: 3.34%；3.97% 路透上海4月13日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示， 随着经济回暖预期渐强，债市一级和二级均承压。机构情绪不佳，预计明日两期债定位将高于二级，收益率预 测均值分别为3.34%和3.97%。 另外，今日虽有中期借贷便利（MLF）询量的消息传出，但交易员认为，即使进行操作，也应仅为舒缓资 金紧势，对与基本面相关度更高的长债助益有限。 北京一银行交易员表示，经济向好预期不断增加，今日上午招标的五年期国债利率明显高出预期，“最近 (收益率)上行的多，估计明天不会太好。” 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.290 0%和3.9324%。 两期增发债的标的券，剩余期限近10年的160210券最新成交 在3.33%附近，近20年的1602 05券最新成交 在3.95%左右。 两位消息人士周三透露，中国央行今日就MLF操作向部分银行询量，各期限利率与上次实际操作利率相同 ，但较上月询而未做时的利率高出25个基点(bp)。据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月1 9日和21日。 明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为 2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10期和第五期增发债 发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 4月14日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4/18 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 4/15-4/18 上市日 4/20 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% (完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。