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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.34%和3.97%

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
    * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元
    * 招标时间: 4月14日14:30-15:30
    * 受访人数: 8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.30%-3.40%；3.94%-4.00%
    * 预测均值: 3.34%；3.97%

    路透上海4月13日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，
随着经济回暖预期渐强，债市一级和二级均承压。机构情绪不佳，预计明日两期债定位将高于二级，收益率预
测均值分别为3.34%和3.97%。
    
    另外，今日虽有中期借贷便利（MLF）询量的消息传出，但交易员认为，即使进行操作，也应仅为舒缓资
金紧势，对与基本面相关度更高的长债助益有限。
    
    北京一银行交易员表示，经济向好预期不断增加，今日上午招标的五年期国债利率明显高出预期，“最近
(收益率)上行的多，估计明天不会太好。”
    
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.290
0%和3.9324%。
    
    两期增发债的标的券，剩余期限近10年的160210券最新成交 在3.33%附近，近20年的1602
05券最新成交 在3.95%左右。

    两位消息人士周三透露，中国央行今日就MLF操作向部分银行询量，各期限利率与上次实际操作利率相同
，但较上月询而未做时的利率高出25个基点(bp)。据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月1
9日和21日。    
  
    明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为
2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。
    
    具体发行条款如下：         
                    2016年第10期和第五期增发债
 发行上限           10年：120亿元；20年：30亿元
 期限/计息方式      10/20年固息  
 招标时间           4月14日14:30-15:30
 招标方式           单一价格(荷兰式)
 缴款日             4/18
 起息日             10年：4月5日；20年：1月25日
 分销期             4/15-4/18
 上市日             4/20
 基本承销额         不设立
 付息频率           按年 
 发行人增发权利     保留
 承揽费             10年0.15%；20年0.20%
 (完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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