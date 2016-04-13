英国金融：FCA希望银行业提升竞争并改善企业挂牌上市过程

路透伦敦4月13日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)表示，投行应更加致力于鼓励竞争，更公平地对待客户，FCA拟提出变革以帮助企业在做抉择时能更加了解其往来银行。

在周三公布的期中市场研究报告中，FCA呼吁终结某些契约条款，这类条款可能限制客户未来在首度挂牌上市(IPO)等交易案中选择财务服务供应者。

“这些市场是实质经济的基石，有助于企业为投资募集资金及扩张，”FCA声明稿称。

“我们的研究显示，许多投资及企业金融客户获得他们所要的服务，但我们也确实发现有些领域尚待改善。”

被FCA点名有妨碍竞争之虞的业界常规包括交叉销售，FCA称其可能造成不提供贷款工具的银行较难以其他金融服务来竞争。(完)