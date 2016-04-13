中国期货：上期所称取消标准仓单作为保证金的最长时效限制，取消纸质仓单

路透北京4月13日 - 中国上海期货交易所称，为有效提高市场资金使用效率，决定优化保证金制度，取消包括标准仓单在内的有价证券每次作为保证金使用最长期限（6个月）的限制，使用期限不超过交易所规定的该有价证券有效期即可。且上期所还决定取消纸质仓单。

上期所周三提供的新闻稿明确，会员在当日收市前办妥标准仓单交存手续后，该笔实际可用金额在盘中可即时划入会员结算准备金中。充抵当日采用两次核算法，即收市前，标准仓单的市值先按充抵日前一交易日该品种最近交割月份期货合约的结算价核算；结算时，再按照基准价重新核定市值。

上期所并发布了修订后的相关结算和交割等九个实施细则，修订后标准仓单作为保证金即时入场的规则、标准仓单作为保证金的有效期规则、交割货款收付规则，自2016年9月27日（含该交易日连续交易时间，即9月26日21:00）起实施，其他修订规则自2016年6月1日起实施。

为在结算业务各环节高效运行的同时确保结算风控水平，上期所在交割货款流转环节优化了相关流程和方式，主要包括增加交易所自动内转买方会员交割货款的权限；增加银行划转作为期转现货款的划转方式。