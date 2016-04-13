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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 17:21 BJT

台湾汇市：台币兑美元收盘维持缓升步调，股市大涨外资汇入

* 台币兑美元持续缓升格局
    * 台股大涨逾1%，外资仍汇入
    * 明日实质区间看32.250-32.400

    路透台北4月13日 - 台币兑美元 周三收盘小升。汇银人士指出，台币维持近期
缓升格局，尤其台股收盘劲扬逾1%，外资汇入，出口商也略有抛汇。不过目前汇价已步步接
近先前高位，若没有大幅实质需求，各方先以区间视之。
    
    汇银人士表示，虽然外资在台股的单日买超加温至160余亿台币，但是目前为止外资汇
入的步调仍是不急不徐。台币日前一度触抵最高价位32.154，距目前交易价位已在不远，但
若没有新的实质抛汇需求，台币升势料也不会太快太急。
      
    〞外资和出口商，盘中的(美元)卖压还是重。〞一位小型商银交易员表示。他们表示，
台币在近32.400即可见到不少出口商卖单，仍有些许抛汇需求；至于美元买盘方面，进口商
和油款则稍有出笼。
    
    至于台湾央行近期虽不会大幅干预收盘价，但二位交易员表示，今日央行仍稍稍进场，
微幅促贬台币的收盘价位。后续央行的动态仍待观察。
    
    韩国金融市场今日因公共假期休市，周四将恢复正常交易。
      
    台湾股市 周三收升近1.5%；台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股
大幅买超164.77亿台币，中止先前连续六个交易日卖超共计196.40亿台币    
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.303/32.353，上日收在3
2.280。
    
    交易员估计，台币实质交易区间暂看32.250-32.400。台币今日主要交易区间32.300-32
.374，上日在32.320-32.389。   
    
             
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.350     32.382   32.300-32.450   32.450     6.52    4.84
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.351     32.380   32.300-32.400   32.400     3.03    2.50
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.025/-0.015         -0.050/-0.035
 美元/台币六个月期        -0.025/-0.005         -0.055/-0.030
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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