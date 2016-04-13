台湾汇市：台币兑美元收盘维持缓升步调，股市大涨外资汇入

* 台币兑美元持续缓升格局 * 台股大涨逾1%，外资仍汇入 * 明日实质区间看32.250-32.400 路透台北4月13日 - 台币兑美元 周三收盘小升。汇银人士指出，台币维持近期 缓升格局，尤其台股收盘劲扬逾1%，外资汇入，出口商也略有抛汇。不过目前汇价已步步接 近先前高位，若没有大幅实质需求，各方先以区间视之。 汇银人士表示，虽然外资在台股的单日买超加温至160余亿台币，但是目前为止外资汇 入的步调仍是不急不徐。台币日前一度触抵最高价位32.154，距目前交易价位已在不远，但 若没有新的实质抛汇需求，台币升势料也不会太快太急。 〞外资和出口商，盘中的(美元)卖压还是重。〞一位小型商银交易员表示。他们表示， 台币在近32.400即可见到不少出口商卖单，仍有些许抛汇需求；至于美元买盘方面，进口商 和油款则稍有出笼。 至于台湾央行近期虽不会大幅干预收盘价，但二位交易员表示，今日央行仍稍稍进场， 微幅促贬台币的收盘价位。后续央行的动态仍待观察。 韩国金融市场今日因公共假期休市，周四将恢复正常交易。 台湾股市 周三收升近1.5%；台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股 大幅买超164.77亿台币，中止先前连续六个交易日卖超共计196.40亿台币 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.303/32.353，上日收在3 2.280。 交易员估计，台币实质交易区间暂看32.250-32.400。台币今日主要交易区间32.300-32 .374，上日在32.320-32.389。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.350 32.382 32.300-32.450 32.450 6.52 4.84 司 元太外汇经纪公 32.351 32.380 32.300-32.400 32.400 3.03 2.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.050/-0.035 美元/台币六个月期 -0.025/-0.005 -0.055/-0.030 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)